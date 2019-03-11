Мито на експорт брухту з України не суперечить Угоді про асоціацію з ЄС, – експерт

Мито на експорт брухту з України, яке дозволить зберегти робочі місця (за даними об'єднання "Укрметалургпром", в результаті підписання Президентом України закону про продовження мита будуть збережені близько 30 тисяч робочих місць) і українські ресурси всередині країни – не суперечить Угоді про асоціацію з ЄС.

Як повідомив голова об'єднання "Укрметалургпром" Олександр Каленков, очікувати невдоволення з боку Європейського Союзу у зв'язку з продовженням мита не варто, оскільки підвищене мито не поширюється на країни ЄС, передає "112.ua".

"Угода про асоціацію передбачає, що такі мита не поширюються на країни ЄС. Два роки діє мито, і два роки експортувати лом в країни ЄС можна за зниженим митом. Тобто, підвищене мито не поширюється на країни ЄС. Все, питання закрите", – заявив Каленков.

З іншого боку, скасування продовження мита розв'яже руки тим, хто масово експортує металобрухт в невизнане Придністров'я. За словами експерта, раніше, до підняття мита, український брухт прямував саме туди.

"Так, йшов (український металобрухт – Ред.) у Придністров'я. Це російський анклав в Молдові, називається Молдавський металургійний завод, але до Молдавії він не має ніякого відношення. І вони мають можливість купувати за завищеними цінами український металобрухт, тому що вони отримують електроенергію і газ практично безкоштовно. "Газпром" дає їм безкоштовно заробляти. Вони вимивають металобрухт звідси з України і роблять продукцію", – заявив Каленков.

За словами Каленкова, вплив даного металургійного заводу на квазі-державу досить велика і в цілому може визначати її існування.

"На ці гроші існує цей анклав у Придністров'ї. Це практично одне велике промислове підприємство, і сюди ж в Україну викидають свою продукцію, демпінгують і витісняють наші робочі місця", – заявив експерт.