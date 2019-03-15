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      Мито на експорт металобрухту є своєрідним "щепленням стабільності" для економіки, – Ткаченко

      17 Читать новость на русском
      Металобрухт
      Металобрухт / 5.ua

      Через значний дефіцит брухту металу на внутрішньому ринку ще кілька років тому в Україні зупинялися профільні підприємства.

      Мито на експорт металобрухту – це своєрідне "щеплення стабільності" для економіки України. Про таке в ефірі "5 каналу" заявив заступник генерального директора з питань співпраці з державними органами "АрселорМіттал Кривий Ріг" Володимир Ткаченко.

      За його словами, через значний дефіцит брухту металу на внутрішньому ринку ще кілька років тому в Україні зупинялися профільні підприємства. Як результат – тисячі працівників втратили робочі місця, а стратегічну сировину безконтрольно вивезли за межі країни. Покращилася ситуація лише у 2016 році. Тоді вперше запровадили мито на експорт брухту. Нині ціна на нього складає 58 євро за тонну.

      "Ми експортуємо нашу продукцію більше ніж в 40 країн світу. Щоб щось купити – треба щось продати. Що ми зараз можемо продати? Аграрії і металургія – головні частини нашого експорту", – повідомив представник вітчизняного металургійного підприємства.

      Захисту українського ринку сприяло подовження депутатами Верховної Ради дії мита на вивіз металобрухту за кордон. Саме від цих дій, за словами Володимира Ткаченка, – виграли не лише виробники, а й економіка країни в цілому. Зокрема, скарбницю держави поповнили більше ніж 3 млрд валютних надходжень, зросли виробничі показники, підвищилися заробітні плати працівникам галузі.

      Втім, віднедавна "металургійний закон", за який депутати вже проголосували – "застряг" у парламенті. І якщо його у результаті скасують – це нагадуватиме "перекритий кисень" інтересам України.

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      Теги: Металургія Мито Експорт
      Джерело: 24 Канал
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