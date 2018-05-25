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Мито на металобрухт захистить українську економіку, – експерти

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Металобрухт
Металобрухт / zik.ua

Рішення парламенту про збільшення мита на металобрухт до 42 євро/тонну захистить українську економіку, дозволить уникнути ризиків виникнення дефіциту металобрухту і збільшить валютні поповнення бюджету.

Таку думку поділяють експерти металургійного ринку, пише "Обозреватель". Так, глава Об'єднання підприємств "Укрметалургпром" Олександр Каленков пояснює: 85% українського експорту металобрухту в квітні пішло в невизнана Придністров'я. За його словами, такий стан справ б'є по українській металургії, ставлячи її в невигідні умови. "Поставляючи лом туди, ми наші підприємства ставимо в явно невигідні умови", – сказав він.

Після прийняття законопроекту український лом буде експортуватися в Придністров'ї з підвищеною митом 42 EUR / тонну, тоді як поставки в Євросоюз будуть обкладатися спецмитом в 7,5 EUR / тонну.

У той же час глава Комітету з питань промислової політики і підприємництва Віктор Галасюк заявив: законопроект дозволить утримати зростання цін в Україні і зберегти стабільний курс долара. "Ситуація на світових ринках загострюється. Ціни на металобрухт ростуть. Тому пропонується підняти цю мито до 42 євро за тонну", – сказав він, презентувавши законопроект в парламенті. До слова, за рік бюджетний ефект від мита на металобрухт перевищив 1 млрд грн.

Як повідомлялось раніше, генеральний директор Урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанишина впевнена, що мито не завадить угоді про Асоціацію з ЄС. "В Угоді про Асоціацію України і ЄС є графік обнулення цього мита. Він розрахований на 8 років. З кожним роком ставка експортного мита на поставки українського металобрухту в ЄС буде знижуватися", – сказала вона.

Нагадаємо, в липні 2015 року з метою ліквідації дефіциту металобрухту на внутрішньому ринку для першочергового забезпечення потреб оборонної промисловості та відновлення об'єктів інфраструктури парламент прийняв Закон про тимчасове підвищення експортного мита на металобрухт з 10 до 30 євро за тонну.

У 2017 році парламент продовжив дію "металургійного закону" ще на 1 рік.

Теги: металургія мито Експорт Законодавство
Джерело: 24 Канал
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