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Мито на вивезення сировини з України приносить щорічно в бюджет близько мільярда грн, – Галасюк

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Віктор Галасюк
Віктор Галасюк / informator.news

Прямий бюджетний ефект від законопроекту, який встановив мито на експорт металобрухту з України оцінюється в 1 мільярд гривень щорічно.

Про це повідомив глава парламентського комітету з питань промислової політики Віктор Галасюк в ефірі телеканалу Україна.

За словами Галасюка, Україна не повинна ставати сировинним придатком. Тому вже третій металургійний законопроект щодо мита на вивезення металобрухту, прийнятий парламентом, йде на користь всієї економіки України.

"Сировина має залишатися в країні. Тут перероблятися в готову продукцію, тут повинна створюватися додана вартість, тут повинні платити зарплату гідну європейську, і тоді буде нормальна перспектива життя. Щоб люди не бігли по Польщі, по інших Європах, щоб заробити собі на життя, не руйнували свої сім'ї", – заявив Галасюк.

За словами Галасюка, попередні законопроекти про мито на ввезення металобрухту принесли в країну значні валютні кошти. Як, безпосередньо, за рахунок отримання мита, так і у вигляді оплати за українську металургійну продукцію, створену, в тому числі, за допомогою металобрухту.

"Йдеться про те, щоб зберегти в експортному балансі країни понад 1,5 мільярда доларів валютної виручки. Це означає стабільність гривні, це означає – не підвищення цін в магазинах. І це означає робочі місця для українських металургів і промисловців", – заявив глава парламентського комітету.

Теги: мито металургія Експорт Гроші Бюджет Законодавство
Джерело: 24 Канал
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