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      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ТОМОС ПРОТЕСТИ "ЖОВТИХ ЖИЛЕТІВ"
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      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ТОМОС ПРОТЕСТИ "ЖОВТИХ ЖИЛЕТІВ"

      Митрополит Епіфаній розпочав першу службу як голова Єдиної помісної церкви: фото і відео

      1233 Читать новость на русском
      Митрополит Епіфаній
      Митрополит Епіфаній / expres.online

      У неділю, 16 грудня, у Михайлівському соборі у Києві розпочалась перша служба Епіфанія на новій посаді – голови Єдиної помісної православної церкви.

      За словами кореспондентки 24 каналу, на релігійний захід завітало багато вірян, але загалом не більше, ніж може вмістити храм. 

      Читайте також:  Вселенський Патріарх запросив Епіфанія на вручення Томосу


      Митрополит Епіфаній проводить свою першу літургію на новій посаді


      Митрополит Епіфаній проводить свою першу літургію на новій посаді


      Митрополит Епіфаній проводить свою першу літургію на новій посаді


      Митрополит Епіфаній проводить свою першу літургію на новій посаді

      Відео: митрополит Епіфаній проводить свою першу літургію на новій посаді

      Нагадаємо, 15 грудня під час Об'єднавчого собору православні архієреї оголосили про об'єднання українських церков в Єдину помісну незалежну церкву. Її офіційна назва звучить так – Українська помісна автокефальна православна церква. Предстоятелем Єдиної помісної православної церкви став митрополит Переяславський та Білоцерківський Епіфаній. Його кандидатуру підтримала більшість архієреїв на Об'єднавчому соборі в Києві.

      Дивіться відео про нового главу Української православної церкви Епіфанія

      Створення православної церкви україни: останні новини
      Теги: Новини України Єдина помісна церква Релігія Новини Києва
      Джерело: 24 канал
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