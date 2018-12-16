Митрополит Епіфаній розпочав першу службу як голова Єдиної помісної церкви: фото і відео

У неділю, 16 грудня, у Михайлівському соборі у Києві розпочалась перша служба Епіфанія на новій посаді – голови Єдиної помісної православної церкви.

За словами кореспондентки 24 каналу, на релігійний захід завітало багато вірян, але загалом не більше, ніж може вмістити храм.

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Митрополит Епіфаній проводить свою першу літургію на новій посаді



Митрополит Епіфаній проводить свою першу літургію на новій посаді



Митрополит Епіфаній проводить свою першу літургію на новій посаді



Митрополит Епіфаній проводить свою першу літургію на новій посаді

Відео: митрополит Епіфаній проводить свою першу літургію на новій посаді

Нагадаємо, 15 грудня під час Об'єднавчого собору православні архієреї оголосили про об'єднання українських церков в Єдину помісну незалежну церкву. Її офіційна назва звучить так – Українська помісна автокефальна православна церква. Предстоятелем Єдиної помісної православної церкви став митрополит Переяславський та Білоцерківський Епіфаній. Його кандидатуру підтримала більшість архієреїв на Об'єднавчому соборі в Києві.

Дивіться відео про нового главу Української православної церкви Епіфанія