09:50
29 груд 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ САНКЦІЇ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Дід Пиня виконує бажання. Last Christmas для Навального
      Вєсті Кремля
      21:11, 28 грудня
      Вєсті.UA: Історія незламного фіскала. Вибори та подарунки
      Вєсті.UA
      19:40, 28 грудня
      Безкарність, чорні реєстратори, ректори-бізнесмени та зради: найкорупційніші тренди 2018 року
      ЦРУ
      09:00, 28 грудня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня
      Згадати Все: Алкоголізація, або Як спивали людей у Союзі
      Згадати все
      22:52, 28 грудня
      Телеканал новин 24 Новини Здорове життя
      НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ САНКЦІЇ

      Міцний імунітет може бути небезпечним для організму людини

      485 Читать новость на русском
      Яку шкоду може нести сильний імунітет
      Яку шкоду може нести сильний імунітет / 24 канал

      Міцний імунітет може викликати синдром хронічної втоми, якому притаманне постійне відчуття слабкості (навіть після відпочинку), проблеми зі сном і пам'яттю.

      Вчені Інституту психіатрії, психології та неврології (ІППН) Лондонського королівського коледжу встановили, що хронічна втома пов'язана з імунітетом – такий стан можуть викликати деякі реакції імунної системи, повідомляє "Медікфорум".

      Читайте також: Вчені починають вакцинувати людей від усіх видів раку

      Зокрема, дослідники вважають, що імунітет людей, які страждають від хронічної втоми, гіперактивним і занадто швидко реагує на проникнення патогенів в організм. Подібна властивість імунітету може викликати негативні зміни в обміні речовин і м'язових тканинах, що сприяє відчуттю втоми.

      Фахівці провели експеримент за участю 55 добровольців – пацієнтів з хронічним гепатитом С. Їх лікували за допомогою інтерферону альфа, що стимулює синтез антитіл (підсилює імунітет).

      Сильний імунітет може викликати хронічну втому
      Сильний імунітет може викликати хронічну втому

      Ця терапія допомогла багатьом, але учасники скаржилися на важку втому, що виникає абсолютно без приводу. У 18 з 55 учасників хронічна втома збереглася і після того, як курс лікування було припинено, – у цих пацієнтів і до початку терапії була зафіксована підвищена активність клітинного імунітету.

      via GIPHY

      "Гіперактивність імунітету здатна викликати певні процеси в мозку, м'язах і обміні речовин, які згодом впливають на загальне самопочуття і на появу відчуття втоми", – підкреслили автори роботи.

      Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: Здорове життя Здоров'я Медицина Лікування
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Амбіції, дно і "хайп": українці оцінили кандидатів у президенти
      сьогодні , 09:05 Амбіції, дно і "хайп": українці оцінили кандидатів у президенти
      Катерина Одарченко 318
      Яким був 2018 рік – огляд 24 каналу
      20 грудня , 14:57 Яким був 2018 рік – огляд 24 каналу
      Тест: Хто ти з найкрутіших кіношних авантюристів?
      20 грудня , 10:00 Тест: Хто ти з найкрутіших кіношних авантюристів?
      18176
      "Дирява" безнадія: мешканці "республік" моляться за ЗСУ
      28 грудня , 22:01 "Дирява" безнадія: мешканці "республік" моляться за ЗСУ
      Олексій Чибісов 2995
      "Просто веселитесь": Трамп – похититель Рождества и Ядерный Путин
      28 грудня , 22:00 "Просто веселитесь": Трамп – похититель Рождества и Ядерный Путин
      Іван Яковина 581
      Кір в Україні: симптоми небезпечної хвороби та його профілактика
       10 січня , 16:03
      Чому не варто поступатись місцем літнім людям: пояснення медиків
       8 листопада 2017 , 22:24
      Чим загрожує жінці відсутність сексу
      26 жовтня 2017 , 22:11
      Це несправедливо, – екс-керівник Генштабу вказав на цинізм Заходу щодо України
      8 квітня , 22:54
      Пенсійна реформа: стало відомо, яку доплату пенсіонери отримають у листопаді
       1 листопада 2017 , 13:58
      Священик, що влаштував "п’яну" ДТП на Рівненщині, виявився рецидивістом
       9 листопада 2017 , 20:47
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук