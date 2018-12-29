Міцний імунітет може бути небезпечним для організму людини

Міцний імунітет може викликати синдром хронічної втоми, якому притаманне постійне відчуття слабкості (навіть після відпочинку), проблеми зі сном і пам'яттю.

Вчені Інституту психіатрії, психології та неврології (ІППН) Лондонського королівського коледжу встановили, що хронічна втома пов'язана з імунітетом – такий стан можуть викликати деякі реакції імунної системи, повідомляє "Медікфорум".

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Зокрема, дослідники вважають, що імунітет людей, які страждають від хронічної втоми, гіперактивним і занадто швидко реагує на проникнення патогенів в організм. Подібна властивість імунітету може викликати негативні зміни в обміні речовин і м'язових тканинах, що сприяє відчуттю втоми.

Фахівці провели експеримент за участю 55 добровольців – пацієнтів з хронічним гепатитом С. Їх лікували за допомогою інтерферону альфа, що стимулює синтез антитіл (підсилює імунітет).



Сильний імунітет може викликати хронічну втому

Ця терапія допомогла багатьом, але учасники скаржилися на важку втому, що виникає абсолютно без приводу. У 18 з 55 учасників хронічна втома збереглася і після того, як курс лікування було припинено, – у цих пацієнтів і до початку терапії була зафіксована підвищена активність клітинного імунітету.

"Гіперактивність імунітету здатна викликати певні процеси в мозку, м'язах і обміні речовин, які згодом впливають на загальне самопочуття і на появу відчуття втоми", – підкреслили автори роботи.

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