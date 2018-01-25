Митці наживо: у Києві відбудеться відкрита арт-зустріч з відомими художниками

27 січня в столичному Арт ЦУМ просторі відбудеться арт-зустріч з відомими українськими авторами – Олександром Корбаном та Андрієм Кальковим (обидва – стріт-арт), а також Юрієм Ковалем (живопис) і Юрієм Мусатовим (колекційна кераміка).

У ході зустрічі, ініціатором якої виступив Sky Art Foundation, автори розкажуть про поточні проекти, а також поділяться творчими планами на найближче майбутнє. Крім того, директор Sky Art Foundation Юлія Островська обіцяє вперше презентувати публіці ролик, знятий за мотивами перформансу Олександра Корбана.

Це дуже важливий проект, який ми з Сашею та знімальною групою компанії HolodropFilms готували тривалий час. Вирішили спочатку показати його в Україні, а пізніше – представити світовій публіці. Можливо, презентувати на фестивалях короткометражних фільмів, – розповідає Юлія Островська.

Творчі зустрічі з авторами проектів, що з ними працює Фонд, стануть звичною практикою, обіцяє засновник Sky Art Foundation Дмитро Палієнко.

Живе спілкування з художниками – це те, чого зараз всім не вистачає, щоб глибше познайомитися з сучасним мистецтвом. Ми готові надавати таку можливість на регулярній основі, – зазначає Палієнко.

Нагадаємо, в грудні в Арт ЦУМ просторі відкрилася виставка сучасного мистецтва Triangle, присвячена триріччя діяльності фонду Sky Art Foundation. На виставці представлені роботи чотирьох сучасних авторів різних напрямків творчості – Юрія Коваля, Юрія Мусатова, Олександра Корбана і Андрія Калькова. Експозиція триватиме до 30 січня включно.

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