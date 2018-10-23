Мій батько може навчити тільки на 50 відсотків, – Ломаченко розповів секрет свого успіху

Чемпіон світу за версією WBO у легкій вазі Василь Ломаченко (11-1, 9 КО) оригінально пояснив секрет свого успіху.

Василь Ломаченко заявив, що одного тільки тренера Анатолія Ломаченка мало для успіху. За його словами потрібно народитися з чіпом в плечі.

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Я не відрізняв батька від тренера. Іноді, звичайно, у нас існують певні проблеми і розбіжності, але ми завжди залишаємося сім'єю. Мама завжди підтримує, я люблю свою сім'ю. Мій батько може навчити і пояснити тільки на 50 відсотків, але вам потрібно народитися з чіпом в плечі. Лома-чіпом,

– сказав Ломаченко.

Раніше батько Хабіба Нурмагомедова заявив, що розраховує на допомогу Анатолія Ломаченка в підготовці сина до бою проти Флойда Мейвезера.

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