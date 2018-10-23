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      Мій батько може навчити тільки на 50 відсотків, – Ломаченко розповів секрет свого успіху

      458 Читать новость на русском
      Василь Ломаченко розповів секрет свого успіху
      Василь Ломаченко розповів секрет свого успіху

      Чемпіон світу за версією WBO у легкій вазі Василь Ломаченко (11-1, 9 КО) оригінально пояснив секрет свого успіху.

      Василь Ломаченко заявив, що одного тільки тренера Анатолія Ломаченка мало для успіху. За його словами потрібно народитися з чіпом в плечі.

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      Я не відрізняв батька від тренера. Іноді, звичайно, у нас існують певні проблеми і розбіжності, але ми завжди залишаємося сім'єю. Мама завжди підтримує, я люблю свою сім'ю. Мій батько може навчити і пояснити тільки на 50 відсотків, але вам потрібно народитися з чіпом в плечі. Лома-чіпом,
      – сказав Ломаченко.

      Раніше батько Хабіба Нурмагомедова заявив, що розраховує на допомогу Анатолія Ломаченка в підготовці сина до бою проти Флойда Мейвезера.

      Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

      Теги: Спорт Бокс Василь Ломаченко
      Джерело: 24 Канал
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