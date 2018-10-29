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      КАТАСТРОФА ЛІТАКА BOEING 737 В ІНДОНЕЗІЇ АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ ЕЛІНА СВІТОЛІНА ТАРИФИ НА ГАЗ
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      КАТАСТРОФА ЛІТАКА BOEING 737 В ІНДОНЕЗІЇ АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ ЕЛІНА СВІТОЛІНА ТАРИФИ НА ГАЗ

      Мій друг "вижив": з'явилась інформація про щасливчика, який врятувався від смерті на Boeing 737

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      З'явилась історія про щасливчика, який дивом не сів на літак, що розбився в Індонезії
      З'явилась історія про щасливчика, який дивом не сів на літак, що розбився в Індонезії / Ілюстративне фото

      Друг чоловіка, який дивом врятувався від смерті на Boeing 737, розповів, що його товариш фактично в останній момент переніс політ.

      Фото квитка та розповідь розмістив у Twitter користувач на ім'я Gus An.

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      Мій друг "вижив". Він врятувався від польоту на Boeing 737 та показав свій посадковий квиток. Він розповів, що майже в останній момент змінив його на рейс у четвер,
      – написав товариш.

      За його словами, його друга-щасливчика трусить від шоку та відчуття того, що він врятувався.

      "Обіймаю його з величезним щастям!" – написав чоловік.

      Нагадаємо, пасажирський літак Boeing 737 приватної індонезійської компанії Lion Air зазнав катастрофи 29 жовтня. Лайнер, що здійснював рейс із JT-610 з Джакарти до міста Панкалпінанг на острові Банка, зник з радарів приблизно через 10 хвилин після вильоту зі столичного аеропорту. Пізніше стало відомо про те, що він впав у море поблизу західного узбережжя острова Ява.

      Що відомо про Boeing 737 MAX?Цей літак є оновленою версією звичайного Boeing. Він характеризується кращою ефективністю використання палива. Літаки були введені в експлуатацію в 2017 році, і це перша авіакатастрофа з цією моделлю. Компанія Boeing заявила, що знає про повідомлення з Індонезії та "ретельно стежить за ситуацією".

      Теги: авіація Катастрофа літака Boeing 737 в Індонезії Індонезія
      Джерело: 24 Канал
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