Мій друг "вижив": з'явилась інформація про щасливчика, який врятувався від смерті на Boeing 737

Друг чоловіка, який дивом врятувався від смерті на Boeing 737, розповів, що його товариш фактично в останній момент переніс політ.

Фото квитка та розповідь розмістив у Twitter користувач на ім'я Gus An.

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Мій друг "вижив". Він врятувався від польоту на Boeing 737 та показав свій посадковий квиток. Він розповів, що майже в останній момент змінив його на рейс у четвер,

– написав товариш.

За його словами, його друга-щасливчика трусить від шоку та відчуття того, що він врятувався.

"Обіймаю його з величезним щастям!" – написав чоловік.

a friend of mine that "survive" from flight #jt610 show me his boarding-pass and saying..

Alhamdulillah God, fortunatelly i'd advanced my monday business agenda at pangkal pinang a couple days ago..

otherwise..

*he start shaking n hug him in a huge luckiness feeling..#PopulerB1 pic.twitter.com/DfPobqtFJ5 — Gus An (@greendulu) 29 жовтня 2018 р.

Нагадаємо, пасажирський літак Boeing 737 приватної індонезійської компанії Lion Air зазнав катастрофи 29 жовтня. Лайнер, що здійснював рейс із JT-610 з Джакарти до міста Панкалпінанг на острові Банка, зник з радарів приблизно через 10 хвилин після вильоту зі столичного аеропорту. Пізніше стало відомо про те, що він впав у море поблизу західного узбережжя острова Ява.

Що відомо про Boeing 737 MAX?Цей літак є оновленою версією звичайного Boeing. Він характеризується кращою ефективністю використання палива. Літаки були введені в експлуатацію в 2017 році, і це перша авіакатастрофа з цією моделлю. Компанія Boeing заявила, що знає про повідомлення з Індонезії та "ретельно стежить за ситуацією".