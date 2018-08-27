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Мій танець із Путіним на весіллі не змінить санкційну політику щодо Росії, – глава МЗС Австрії

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Карін Кнайсль заявила, що її танець з Путіним не вплине на санкційну політику Австрії щодо РФ
Карін Кнайсль заявила, що її танець з Путіним не вплине на санкційну політику Австрії щодо РФ / REUTERS

Глава МЗС Австрії Карін Кнайсль запевнила, що запрошення глави Кремля Володимира Путіна на її весілля, яке відбулося 18 серпня, було спонтанним рішенням, і воно ніяк не вплине на подальшу санкційну політику її країни щодо Росії.

Про це австрійська чиновниця розповіла в інтерв'ю Der Standard.

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Вона зазначила, що запросила президента РФ на своє весілля 5 червня, під час візиту Путіна до Австрії.

У цей день, за словами Кнайсль, вона передала запрошення на подію федеральному президенту, канцлеру і деяким своїм колегам в уряді.

Абсолютно спонтанно, зауважує глава МЗС Австрії, їй захотілося поділитися своєю радістю і з російським президентом, і вона представила йому свого нареченого, а потім вручила запрошення на весілля. Через кілька тижнів з російського посольства їй повідомили, що президент приймає її запрошення і приїде на весілля.

Для мене це стало величезною несподіванкою,
– запевнила Кнайсль.

Видання нагадує, що вона вальсувала із Путіним на весіллі, а світлини їхнього танцю облетіли всі західні ЗМІ і викликали різку критику в бік Кнайсль, однак, за переконаннями головного дипломата Австрії, ця подія не вплине на санкційну політику уряду Австрії щодо РФ.

"Європейські санкції проти Росії – це урядове рішення. Ми виступаємо в тандемі з 27 нашими європейськими партнерами. Кримське питання я розглядаю з точки зору міжнародного права. І вальс із Путіним в цьому нічого не змінить. Я вважаю, що вибудувала довірливу базу у відносинах з російським президентом, як і він зі мною – і це дозволить нам обговорювати певні речі", – пояснила міністр закордонних справ Австрії.

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Теги: Новини Росії Новини політики Володимир Путін Австрія
Джерело: 24 Канал
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