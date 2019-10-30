Ми завжди готові, та не до порожніх розмов, – Путін про ймовірну зустріч у нормандському форматі

Російський президент Володимир Путін заявив журналістам у середу, 30 жовтня, що "завжди готовий до будь-яких зустрічей, у тому числі в нормандському форматі". Однак ці зустрічі повинні бути "добре підготовленими": аби не було порожніх розмов, а натомість були б корисні усім учасникам перемовин результати.

Таку позицію Путін висловив на спільній пресконференції з угорським президентом Віктором Орбаном, пише УНІАН.

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Російський президент сказав наступне: "Що стосується зустрічі в нормандському форматі: ми завжди готові до будь-яких зустрічей, у тому числі в нормандському форматі".

Тільки б вони були добре підготовленими та не призвели до порожніх розмов. А закінчувалися б результатом, який йшов би на користь врегулювання в цілому,

– наголосив Путін.

Зауважимо, що 29 жовтня міністр закордонних справ України Вадим Пристайко на інвестиційному форумі в Маріуполі говорив про зустріч лідерів чотирьох держав у нормандському форматі. Мовляв, вона може відбутися у листопаді, попередня дата відома, але ще не всі сторони погодилися.