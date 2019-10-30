Ми завжди готові, та не до порожніх розмов, – Путін про ймовірну зустріч у нормандському форматі
Російський президент Володимир Путін заявив журналістам у середу, 30 жовтня, що "завжди готовий до будь-яких зустрічей, у тому числі в нормандському форматі". Однак ці зустрічі повинні бути "добре підготовленими": аби не було порожніх розмов, а натомість були б корисні усім учасникам перемовин результати.
Таку позицію Путін висловив на спільній пресконференції з угорським президентом Віктором Орбаном, пише УНІАН.
Читайте також: Путін прокоментував скандальний візит Зеленського до Золотого
Російський президент сказав наступне: "Що стосується зустрічі в нормандському форматі: ми завжди готові до будь-яких зустрічей, у тому числі в нормандському форматі".
Тільки б вони були добре підготовленими та не призвели до порожніх розмов. А закінчувалися б результатом, який йшов би на користь врегулювання в цілому,
– наголосив Путін.
Зауважимо, що 29 жовтня міністр закордонних справ України Вадим Пристайко на інвестиційному форумі в Маріуполі говорив про зустріч лідерів чотирьох держав у нормандському форматі. Мовляв, вона може відбутися у листопаді, попередня дата відома, але ще не всі сторони погодилися.
При цьому міністр підтвердив: до зустрічі "нормандської четвірки" має відбутися розведення військ на трьох погоджених ділянках – у Станиці Луганській, Золотому і Петрівському.
Зустріч "нормандської четвірки" (Зеленського, Путіна, Макрона та Меркель) має відбутися у Парижі. Про цю зустріч говорять вже кілька місяців, та саміт досі не відбувся через різні позиції сторін та відсутність можливості їх узгодження.