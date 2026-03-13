Публічний скандал між міським головою Дніпра та блогером виникає не вперше, передає 24 Канал.

Дивіться також Скандал із Monobank набирає обертів: на Гороховського відкрили провадження

Які подробиці скандалу Філатова з Лаченим?

"Українська правда" 9 березня випустила інтерв'ю з Борисом Філатовим, де у розмові про конфлікти у соцмережах він згадав Ігоря Лаченкова.Блогер раніше нібито неодноразово критикував мера Дніпра.

Він йде просто шляхом Джокера, Романа Кравця. Він тільки там, скажімо так, грає в більш високій лізі, але він просто йде цим шляхом. От я б хотів би його попередити, що не потрібно це робити. Тому що репутацію втратити можна дуже швидко,

– сказав Філатов.

Опісля Лаченков опублікував допис із відео, на якому Філатов зображений разом із Геннадієм Корбаном. Блогер написав про міф про "дніпровську мафію" Корбана і Філатова, а також звинуватив їх у мародерстві.