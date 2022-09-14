Перестрілка сталася 14 вересня біля Булак-Баші Баткенського району Баткенської області Киргизстану. Таджицькі офіційні відомства поки що ніяк не коментують подію.

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В чому причина перестрілки

За інформацією прикордонної служби Киргизстану, прикордонники Таджикистану зайняли бойові позиції на неописаній ділянці кордону першими. Вони проігнорували вимоги піти та відкрили вогонь. Згодом влада Баткенської області Киргизстану повідомила, що перестрілка припинилася.

Водночас в Душанбе про те, що сталося, офіційно поки не повідомили, але таджикистанське агентство "Азія-Плюс" з посиланням на місцевих жителів прикордонного міста Ісфара пише, що в перестрілці загинув солдат-строковик, а місцева лікарня готується до прийому поранених.

Пізніше прикордонні війська Таджикистану заявили, що один таджицький прикордонник загинув, двоє отримали поранення внаслідок мінометного обстрілу з киргизької сторони

На місце події виїжджав начальник Баткенського прикордонного загону, а між начальниками прикордонних служб уже відбулася телефонна розмова – сторони вирішили, що ситуацію не слід розпалювати.

Що відомо про конфлікти на таджицько-киргизькому кордоні

Ситуація на кордоні знову загострилася наприкінці січня, коли під час перестрілки між прикордонниками загинули двоє та постраждали шестеро військових з боку Таджикистану, а з боку Киргизстану вісім було поранено. Після цього сторони домовилися про повне припинення вогню та відведення стягнутих до кордону додаткових сил та засобів, але перестрілки повністю не припинилися.

Зауважимо, що киргизько-таджицька ділянка держкордону періодично стає зоною конфліктів між місцевим населенням чи прикордонниками двох країн. Причиною цього є недемілітовані ділянки, на яких неможливо визначити, де пролягає кордон між державами.

До речі! Казахстан та Таджикистан входять в ОДКБ – це військово-політична міжнародна організація, яку створили у 1992 році. Статут ОДКБ дозволяє використовувати військових та миротворців країн-членів лише на території країн-учасниць договору за їхнім запитом.

Кордон між Таджикистаном і Киргизстаном на карті:

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