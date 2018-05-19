Між Бредом Піттом та Анджеліною Джолі спалахнуло нове непорозуміння, – ЗМІ

Голлівудські актори Бред Пітт та Анджеліна Джолі досі не можуть завершити судової тяганини щодо розлучення. Пара не припиняє перемовини щодо опіки над дітьми. А тепер ще й майно стало приводом для непорозуміння.

Про це повідомляє Life & Style Weekly.

Екс-подружжя знов не може домовитись щодо умов розлучення. Причиною нової суперечки стали розбіжності у поглядах щодо маєтку. Відтак судовий процес призупинили.

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За словами інсайдера видання, Бред Пітт та Анджеліна Джолі сперечаються через маєток з романтичною назвою – Шато Міраваль, що на півдні Франції. Зіркове подружжя придбало нерухомість з виноградниками ще у 2009 році. Тоді за маєток пара віддала 60 мільйонів доларів.

Наразі, за неофіційною інформацією, ініціатором продажу французького маєтку є Анджеліна Джолі. Водночас Бред Пітт наполягає на тому, щоб зберегти помешкання.

Анджеліна підштовхує Бреда продати маєток і віддати їй половину грошей, але він хоче зберегти його. Бред дійсно любив ремонтувати будівлі на території і працювати з виноробом та виробником оливкової олії. Він стежить за кожним врожаєм і хоче зберегти все. Це єдине, що він хоче залишити. Це його дитя,

– стверджує інсайдер.

Зазначимо, що для юристів конфлікт пари може обернутись копіткою роботою. Адже під час купівлі майна актори не були офіційно одружені. Відтак у судовому порядку складно довести, хто оплатив вартість будинку та має права на помешкання.

Нагадаємо, що Анджеліна Джолі та Бред Пітт вирішили розлучитись в 2016 році. Після оприлюднення цієї заяви зірки спільно проводили релігійні свята, наче нічого в сім'ї не відбулось. Вже влітку 2017 року в ЗМІ подейкували, що актори можуть скасувати розлучення. Наразі екс-закохані вирішують судові питання, зокрема, подружжя розділить опіку над 6 дітьми.