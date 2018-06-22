Між главами МЗС України та Угорщини розпочались переговори щодо закону про освіту
Міністр закордонних справ України Павло Клімкін та глава угорського МЗС Петер Сійярто почали українсько-угорські консультації стосовно реалізації закону про освіту.
Про це Павло Клімкін написав у своєму Twitter.
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"Починаємо українсько-угорські консультації 4-х міністрів стосовно реалізації нашого Закону про освіту. Кожен український громадянин угорського походження має себе відчувати вдома у будь-якому куточку України", – написав міністр.
На консультації присутня також міністр освіти і науки України Лілія Гриневич, а також її колега з Угорщини.
Джерело: 24 Канал
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