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Телеканал новин 24 Новини Новини України

Між главами МЗС України та Угорщини розпочались переговори щодо закону про освіту

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Глави МЗС України та Угорщини
Глави МЗС України та Угорщини / day.kyiv.ua

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін та глава угорського МЗС Петер Сійярто почали українсько-угорські консультації стосовно реалізації закону про освіту.

Про це Павло Клімкін написав у своєму Twitter.

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"Починаємо українсько-угорські консультації 4-х міністрів стосовно реалізації нашого Закону про освіту. Кожен український громадянин угорського походження має себе відчувати вдома у будь-якому куточку України", – написав міністр.

На консультації присутня також міністр освіти і науки України Лілія Гриневич, а також її колега з Угорщини.

Теги: Угорщина Новини України МЗС України Павло Клімкін Освіта
Джерело: 24 Канал
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