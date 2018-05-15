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ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ОБШУКИ В КИЇВСЬКОМУ ОФІСІ "РИА НОВОСТИ" ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Між КНДР та Південною Кореєю відбудуться переговори на високому рівні: відома дата

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Між КНДР та Південною Кореєю відбудуться переговори на високому рівні: відома дата
Між КНДР та Південною Кореєю відбудуться переговори на високому рівні: відома дата / Фото з відкритих джерел

16 травня відбудуться переговори на високому рівні між КНДР та Південною Кореєю. Пройдуть вони у прикордонному пункті Пханмунджом.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на південнокорейське Міністерство об’єднання Республіки Корея.

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За даними агентства Yonhap, від КНДР на зустріч буде направлена делегація, що складається з 29 членів. До неї увійдуть, зокрема, офіційні особи, відповідальні за сферу спорту і економіки, а також журналісти. Південнокорейську делегацію очолить міністр об’єднання Чо Мін Ген.

В ході зустрічі сторони обговорять заходи, пов’язані з реалізацією домовленостей, досягнутих в ході міжкорейського саміту 27 квітня.

Нагадаємо, 27 квітня відбулася зустріч лідера КНДР Кім Чен Ина та президента Південної Кореї Мун Чже Іна. Відбулась вона у селі Пханмуджі і була присвячена встановленню миру та припиненню будь-яких ворожих дій один до одного.
 

Теги: Новини політики Південна Корея КНДР Ядерна безпека
Джерело: 24 Канал
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