Між КНДР та Південною Кореєю відбудуться переговори на високому рівні: відома дата

16 травня відбудуться переговори на високому рівні між КНДР та Південною Кореєю. Пройдуть вони у прикордонному пункті Пханмунджом.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на південнокорейське Міністерство об’єднання Республіки Корея.

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За даними агентства Yonhap, від КНДР на зустріч буде направлена делегація, що складається з 29 членів. До неї увійдуть, зокрема, офіційні особи, відповідальні за сферу спорту і економіки, а також журналісти. Південнокорейську делегацію очолить міністр об’єднання Чо Мін Ген.

В ході зустрічі сторони обговорять заходи, пов’язані з реалізацією домовленостей, досягнутих в ході міжкорейського саміту 27 квітня.

Нагадаємо, 27 квітня відбулася зустріч лідера КНДР Кім Чен Ина та президента Південної Кореї Мун Чже Іна. Відбулась вона у селі Пханмуджі і була присвячена встановленню миру та припиненню будь-яких ворожих дій один до одного.

