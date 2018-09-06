Між Німеччиною та Росією не повинно бути особливих відносин, – екс-глава МЗС ФРН
Колишній міністр закордонних справ Німеччини Зігмар Габріель відзначився несподіваною для себе заявою про відносини Росії та ФРН. Так, колишній німецький дипломат висловився проти того, щоб Берлін поодинці вибудовував відносини з Москвою.
За словами Габріеля, це можна буде порівняти із "розривом бомби", передає Süddeutsche Zeitung.
Читайте також: Єврокомісар вказав на країни, що загрожують Євросоюзу ззовні та всередині
Між Німеччиною та Російською Федерацією не повинно бути особливих відносин. Для Європейського Союзу це буде як вибух бомби,
– зазначив екс-глава МЗС ФРН на презентації своєї нової книги в Ганновері, присвяченій російсько-німецьким відносинам.
Під час кризи в Україні, нагадав Габріель, Німеччина, Франція, Росія та Україна були змушені спільно вести переговори. Цього вже було досить, щоб налякати Польщу, констатував колишній міністр.
За словами екс-глави німецького зовнішньополітичного відомства, в пам'яті поляків ще свіжі спогади про те, що "трапляється в Східній Європі, коли Німеччина і Росія ведуть переговори без участі Польщі".
Нагадаємо, минулого року Зігмар Габріель ратував за покращення відносин між РФ та Німеччиною та поступове зняття європейських санкції проти Росії.