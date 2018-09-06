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Між Німеччиною та Росією не повинно бути особливих відносин, – екс-глава МЗС ФРН

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Екс-глава МЗС Німеччини відзначився несподіваною заявою щодо РФ
Екс-глава МЗС Німеччини відзначився несподіваною заявою щодо РФ / Twitter

Колишній міністр закордонних справ Німеччини Зігмар Габріель відзначився несподіваною для себе заявою про відносини Росії та ФРН. Так, колишній німецький дипломат висловився проти того, щоб Берлін поодинці вибудовував відносини з Москвою.

За словами Габріеля, це можна буде порівняти із "розривом бомби", передає Süddeutsche Zeitung.

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Між Німеччиною та Російською Федерацією не повинно бути особливих відносин. Для Європейського Союзу це буде як вибух бомби,
– зазначив екс-глава МЗС ФРН на презентації своєї нової книги в Ганновері, присвяченій російсько-німецьким відносинам.

Під час кризи в Україні, нагадав Габріель, Німеччина, Франція, Росія та Україна були змушені спільно вести переговори. Цього вже було досить, щоб налякати Польщу, констатував колишній міністр.

За словами екс-глави німецького зовнішньополітичного відомства, в пам'яті поляків ще свіжі спогади про те, що "трапляється в Східній Європі, коли Німеччина і Росія ведуть переговори без участі Польщі".

Нагадаємо, минулого року Зігмар Габріель ратував за покращення відносин між РФ та Німеччиною та поступове зняття європейських санкції проти Росії.

Теги: Новини політики Новини Росії Євросоюз
Джерело: 24 Канал
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