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Між ногами: Франція по-футбольному познущалася над Росією у Санкт-Петербурзі

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Росія – Франція: Кіліан Мбаппе зробив гру
Росія – Франція: Кіліан Мбаппе зробив гру / Соцмережі

Збірна Росії з футболу приймала національну команду Франції на "Санкт-Петербург Арені" увечері 27 березня. Гра відбувалась у рамках підготовки до Чемпіонату світу 2018 року та завершилася перемогою гостей із рахунком 1:3.

Загалом зустріч проходила дуже рівно, хоча, зрозуміло, що більшою перевагою все ж володіла Франція. Розпечатати ворота росіян гості зуміли лише наприкінці першої половини – на 40 хвилині відзначилася молода зірка французького футболу Кіліан Мбаппе, а вивів його на удар бездоганним пасом Поль Погба. У тому моменті 19-річний форвард ПСЖ на замаху зумів прибрати двох захисників Росії та влучно пробити у лівий від себе кут – голкіпер наших східних сусідів Луньов був безсилим.

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На другий гол вболівальникам довелося чекати недовго, оскільки вже на початку другого тайму Франція збільшила свою перевагу – на 49 хвилині Поль Погба виконав прекрасний удар зі штрафного, який у підсумку виявився результативним.

Далі Франція трохи заспокоїлася, натомість Росія створила кілька непоганих моментів і навіть зуміла скоротити відставання – на 68 хвилині Федір Смолов, отримавши передачу на інший кут воротарського майданчика від Ігоря Смольнікова, записав до свого активу міжнародний гол.

Це взяття воріт дещо додало позитиву у діях росіян, однак всі їхні намагання нанівець звів другий гол від Мбаппе фактично перед самим фінальним свистком. Відзначимо і виконання молодого нападника, який, отримавши м’яч на лінії карного, не лише познущався над їхнім захистом, а й влучив голкіперу між ногами.

Отже, Росія зазнає поразки, а Франція без надзусиль здобуває яскраву перемогу.

Росія – Франція: відео найкращих моментів

Футбол. Товариська гра

Росія – Франція – 1:3

Голи: Смолов, 68 – Мбаппе, 40, 83, Погба, 49

Склади команд:

Росія: Луньов, Нойштедтер, Гранат, Кудряшов (Черишев, 83), Самедов (Смольніков, 46), Дзагоєв (Міранчук, 54), Жирков (Рауш, 46), Міранчук (Заболотний, 66), Головін, Єрохін (Швець, 76), Смолов

Франція: Льоріс, Косельни, Люка Ернандес, Павар, Умтіті (Кімпембе, 80), Погба, Канте (Толіссо, 66), Рабйо (Матьюїді, 81), Дембеле (Жиру, 72), Марсьяль (Грізманн, 58), Мбаппе (Лемар, 86)

Нагадаємо, у п’ятницю, 23 березня, також у товариському матчі Росія зазнала розгромної поразки від Бразилії.

Теги: Новини Росії Новини Франції Чемпіонат світу з футболу - 2018 Новини спорту
Джерело: 24 Канал
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