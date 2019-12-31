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      ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ ГАЗОВИЙ КОНТРАКТ ПІДСУМКИ 2019

      Між Україною і Росією слабке потепління, – New York Times про обмін полоненими

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      Обмін полоненими / gettyimages

      Обмін полоненими між Україною і псевдореспубліками, який відбувся 29 грудня, свідчить про слабке потепління у відносинах між Україною і Росією.

      Про це пише The New York Times і водночас згадує, що для визволення українців з полону, довелося відпустити звинувачуваних у розправах під час Євромайдану ексберкутівців.

      Читайте також: Великий обмін полоненими між Україною та бойовиками: усе, що відомо – фото, відео

      "Він (обмін – "24") дався дорогою ціною: щоб отримати своїх ув'язнених, Україна звільнила колишніх бійців спецпідрозділу "Беркут", яких звинуватили у стрільбі по демонстрантах під час революції в країні в 2014 році, і цей крок піддався широкій критиці", – йдеться в статті.

      Видання наголошує, що політика зближення Зеленського з Росією призвела до відновлення мирних переговорів, двом обмінам ув'язненими та угоди про постачання Росією природного газу до Європи українськими трубопроводами, хоча це і спровокувало протести проти цієї політики, яку критики вважають поступкою російським вимогам.

      Обмін полоненими 29 грудня: головне

      • Обмін полоненими між Україною та бойовиками на Донбасі відбувся вранці 29 грудня. Колишні бранці Кремля та утримувані у в'язницях бойовиків на Донбасі прилетіли до Києва.

      • На Батьківщину повернулися 76 полонених. Серед звільнених українців – 12 військових і письменник, журналіст "Радіо Свобода" Станіслав Асєєв.

      • Україна передала російській стороні 124 утримуваних. Серед них і скандальні 5 ексберкутівців, яких в Україні судили за підозрою у розстрілах активістів Майдану у 2014 році.

      Повне відео, як відбувався обмін полоненими:

       

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      Автор: Ольга Грамчук
      Теги: Україна – Росія Новини України Новини політики Обмін полоненими ЗМІ
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