Між Україною і Росією слабке потепління, – New York Times про обмін полоненими

Обмін полоненими між Україною і псевдореспубліками, який відбувся 29 грудня, свідчить про слабке потепління у відносинах між Україною і Росією.

Про це пише The New York Times і водночас згадує, що для визволення українців з полону, довелося відпустити звинувачуваних у розправах під час Євромайдану ексберкутівців.

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"Він (обмін – "24") дався дорогою ціною: щоб отримати своїх ув'язнених, Україна звільнила колишніх бійців спецпідрозділу "Беркут", яких звинуватили у стрільбі по демонстрантах під час революції в країні в 2014 році, і цей крок піддався широкій критиці", – йдеться в статті.

Видання наголошує, що політика зближення Зеленського з Росією призвела до відновлення мирних переговорів, двом обмінам ув'язненими та угоди про постачання Росією природного газу до Європи українськими трубопроводами, хоча це і спровокувало протести проти цієї політики, яку критики вважають поступкою російським вимогам.

Обмін полоненими 29 грудня: головне

Обмін полоненими між Україною та бойовиками на Донбасі відбувся вранці 29 грудня. Колишні бранці Кремля та утримувані у в'язницях бойовиків на Донбасі прилетіли до Києва.

На Батьківщину повернулися 76 полонених. Серед звільнених українців – 12 військових і письменник, журналіст "Радіо Свобода" Станіслав Асєєв.

Україна передала російській стороні 124 утримуваних. Серед них і скандальні 5 ексберкутівців, яких в Україні судили за підозрою у розстрілах активістів Майдану у 2014 році.

Повне відео, як відбувався обмін полоненими: