Між владою і західним партнерами серйозна криза, – політолог

Відносно антикорупційних інститутів і судів виникла серйозна криза в стосунках між українським керівництвом і західними партнерами. Еліта пручається, коли є незалежна судова влада.

Таку думку сайту "24" розповів голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко.

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Як зазначає політолог, дорікання колишнього віце-президента США Джозефа Байдена в тому, що в Україні є відкат назад у процесі боротьби з корупцією, правильне. За словами Фесенка, мотиви Заходу відповідають інтересам України. Потрібно забезпечити незалежність антикорупційних інституцій і ефективну боротьбу з корупцією.

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Відкат у боротьбі з корупцією є – посилення спротиву діям НАБУ, впровадженню антикорупційних судів. Еліта пручається, коли є незалежна судова влада, коли антикорупційні інститути можуть бути занадто самостійними і погрожувати статусу правлячих політиків. Та це об'єктивний процес, і відбувається не тільки в Україні, але і в країнах ЄС – Румунії, Болгарії, Польщі,

– зазначає експерт.

Як зауважує Фесенко, поляки обмежують самостійність судової влади, чим не задоволений Брюссель. У Румунії спроби влади послабити повноваження антикорупційного відомства країни набули характеру гострого внутрішньополітичного конфлікту.

Тому треба не дозволити вбити або вихолостити антикорупційні інституції. Але головна проблема не в тому, хто буде відбирати суддів, а де знайти нових – чесних і професійних. Їх і так треба шукати з ліхтарем при світлі сонця. Ніякий конкурс автоматично не гарантує позитивного результату. Треба міняти судову систему в цілому, і такий експеримент можна провести на антикорупційних судах. Змінити критерії, і не брати тих, хто вже працює в судах,

– підкреслив Володимир Фесенко.

Нагадаємо, колишній віце-президент США Джозеф Байден заявив, що одна з трьох необхідних антикорупційних інституцій в Україні зараз відходить назад. Мова йде про Антикорупційний суд. Джозеф Байден висловив розчарування цією ситуацією.