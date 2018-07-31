Міжнародна федерація плавання офіційно затвердила рекорд українця Говорова

Міжнародна федерація плавання (FINA) офіційно затвердила світовий рекорд Андрія Говорова у плаванні на 50 метрів батерфляєм.

Відповідний лист від імені виконавчого директора FINA Корнела Маркулеску отримав президент Федерації плавання України Андрій Власков, пише Xsport.

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"Я радий поінформувати вас, що новий світовий рекорд був офіційно затверджений. Передайте наші вітання спортсмену. Незабаром Вам буде відправлений сертифікат світового рекорду FINA", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що під час фіналу змагань в Італії українець на дистанції 50 метрів батерфляєм показав час 22,27 секунди. Це дозволило йому на 0,16 секунди побити світовий рекорд, який залишався незмінним з 2009-го.

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