Міжнародна фотовиставка People. Places. Processes. 55 фотографій між політикою та мистецтвом

З 10 по 15 липня у Національному музеї Тараса Шевченка, що на бульварі Т. Шевченка, 12, відбудеться Міжнародна фотовиставка People. Places. Processes.

Куратори виставки:

Ліліт Макунц, Міністр культури Вірменії

Ольга Алєшка, Дослідницький центр EAST, науковий співробітник (Білорусь/Польща)

10 липня о 18:30 відбудеться відкриття міжнародної фотовиставки People. Places. Processes.

7 фотомитців із країн Східного партнерства продемонструють власне бачення прав людини, проблем дискримінації, соціальної справедливості, корупції та бідності. Ці гострі проблеми єднають громадян, збирають багатотисячні демонстрації, формують світогляд сучасної людини.

"У кожній роботі митці прагнуть передати один простий і зрозумілий меседж щодо соціальних проблем, які існують у кожній і усіх країнах одночасно. Усе те, що показано на фото – місця, люди, чи події – усе апелює до тем свободи самовираження, соціальної справедливості та соціальної рівності. Ці три питання не є суто політичними. Усе це відбувається просто зараз, оточує нас, проникає у наше повсякдення, кидає виклики. Ці події формують з нас особистостей, вчать нас бути іншими і бути сильнішими, а також виховують нас як частину суспільства. І саме ці теми розкривають автори у своїх роботах. Впевнена, що виставка викличе у глядачів відчуття співпережиття, розуміння та солідарності, а також дозволить подивитись на старі проблеми під новим кутом", – пояснила кураторка Ольга Алєшка.

Автори робіт:

Рамін Мазур – Республіка Молдова

Кароліна Дутка – Республіка Молдова

Нарек Алексанян – Вірменія

Діна Оганова – Грузія

Георгій Гогуа – Грузія

Алєксандр Саєнко – Білорусь

Еміне Зіятдінова – Україна

На відкритті будуть присутні куратори, автори робіт, політичні діячі та експерти.

Участь у відкритті 10-го липня безкоштовна, за умови попередньої реєстрації. На відкритті відбудеться дискусія з митцями, політиками та експертами щодо взаємозв’язків між сучасним мистецтвом, соціальними та політичними процесами в Східній Європі; театр імпровізацій "Поза часом" представить перфоманс за мотивами однієї з фоторобіт.

Реєстрація гостей обов’язкова за посиланням.

Реєстрація журналістів обов’язкова за посиланням.

Більше про подію можна дізнатись у Facebook.

Організатор виставки: Регіональний офіс "Діалог Східна Європа" Фонду імені Фрідріха Еберта, найстарішого політичного фонду Німеччини, що поширює основні ідеї і цінності соціал-демократії: свободу, справедливість і солідарність. Діяльність Регіонального офісу спрямована на покращення діалогу між представниками громадянського суспільства, на підвищення плюралізму ЗМІ і сприяння обміну досвідом між молодими прогресивними лідерами в країнах Східного партнерства.