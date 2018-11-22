Міжнародна мережа коворкінгів відкрила перший у центрі Києві: як він виглядає
Угорська компанія New Work Serviced Offices відкрила перший коворкінг в Україні.
Смарт-простір площею 960 квадратів розташувався у ТЦ на Майдані Незалежності в самому центрі Києва.
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Коворкінг працює цілодобово і ньому можна замовити один безкоштовний тестовий день.
У центрі Києва відкрився коворкінг мережі New Work
Відвідувачі простору можуть забронювати для користування переговорні кімнати, конференц-зал, який вміщує до 60 людей, івент-зону, кухню і зону відпочинку.
В Україні запрацював перший коворкінг міжнародної мережі New Work
Перший в Україні коворкінг мережі New Work
У коворкінгу є можливість забронювати конференц-зал, який вміщує до 60 людей
Головною перевагою мережі називають те, що резиденти можуть без додаткової оплати користуватись послугами коворкінгів у Будапешті, Варшаві та Празі.
Щоправда, для цього необхідно оплатити місяць оренди у київській локації і завчасно попередити, з якого коворкінгу маєте намір працювати за кордоном.
Індивідуальні робочі місця у ковркінгу в центрі Києва
У смарт-просторі є зона для відпочинку
Один день з незакріпленим місцем у коворкінгу обійдеться у 300 гривень. Вартість місячного абонемента коливається від 3300 грн до 7320 грн залежно від розташування місця та замовлення додаткових послуг.
Міжнародна мережа коворкінгів New Work Labs має 12 локацій у Східній Європі.
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