У України залишається все менше шансів спокійно врегулювати відкритий конфлікт з міжнародними тютюновими компаніями.

Про це у своєму матеріалі пише Наталія Лошакова, спецкор Delo.ua

Юрій Терентьєв, який пішов з посади керівника Антимонопольного комітету України, залишив після себе шлейф у вигляді претензій до представників тютюнової індустрії. Їх законність зараз оскаржується в судах. Але експерти кажуть: штраф на 6,5 млрд грн – лише видима верхівка айсберга.

Такі дії з боку АМКУ можуть не тільки паралізувати роботу чотирьох міжнародних компаній, які входять в десятку найбільших платників податків України, але й практично зупинити поставки легальної тютюнової продукції для понад 7 млн споживачів в Україні та створити умови для безпрецедентного зростання нелегальної торгівлі,

– вказала у своєму зверненні на ім'я Президента Асоціація "Укртютюн", яка першою звернула увагу на справжнє "свято на вулиці контрабандистів".

"Інвестиційні позови і великі втрати надходжень до бюджету – це те, чого ми можемо очікувати", – прокоментувала Світлана Панаіотіді, заступник міністра розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства.

Крім того, на тютюновому ринку є гравці, зокрема окремі депутати від "Слуги народу", які хочуть отримати свої дивіденди від ситуації з цькуванням табачників. Адже результатом для частини таких гравців може бути звільнена частка ринку тютюнових виробів, для когось – контроль над виробництвами міжнародних компаній, адже вони пропонують націоналізувати бізнес міжнародних корпорацій.

А поки що остання інстанція і надія – суд. Він може прийняти будь-яке рішення, навіть призначити чорне білим. Але в такому разі табачники отримають підстави для звернення в Міжнародний інвестиційний арбітраж: він підтвердить незаконність рішення АМКУ і зобов'яже державу Україна компенсувати втрати міжнародним тютюновим компаніям, пише видання.