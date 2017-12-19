Міжнародні організації готові взяти на себе частину переговорів замість СЦКК на Донбасі – Черниш

Частину переговорів при проведенні гуманітарних операцій на Донбасі, які від Спільного центру контролю і координації вели росіяни, готові взяти на себе міжнародні організації.

Про це заявив міністр з тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Вадим Черниш в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна".

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Ми провели низку консультацій з міжнародними гуманітарними організаціями, вони готові частину комунікації брати на себе, адже ми в рамках нашого мандата не можемо комунікувати ні з ким з непідконтрольних територій,

– сказав він.

За словами Черниша, вихід російських представників із СЦКК поставив під загрозу можливість проведення гуманітарних операцій та операцій з ремонту критичної інфраструктури (Донецької фільтрувальної станції та інших) в районі лінії розмежування, оскільки не буде гарантій безпеки для учасників таких операцій, які раніше надавав СЦКК.

Міністр також додав, що міжнародні гуманітарні організації мають мандат лише на захист цивільного населення й можуть вести переговори і з представниками бойовиків.

"Будемо проводити з ними зустрічі, щоб зрозуміти, як вони можуть нам допомогти, змінити свою роботу і забезпечити гуманітарну підтримку", – сказав Черниш.

Нагадаємо, 19 грудня Росія припинила участь у Спільному центрі контролю і координації (СЦКК). Причиною рішення став запланований з 1 січня 2018 року новий порядок в'їзду в Україну громадян Росії, в тому числі введення попереднього електронного повідомлення про намір відвідати країну.



Раніше в ОБСЄ заявили, що Росія більше не має наміру брати участь у Спільному центрі контролю і координації (СЦКК). Відтак, російське міністерство оборони направило листа, в якому зазначається, що вони хочуть відкликати своїх офіцерів з Донбасу, які перебувають тут офіційно.



Згодом українські представники у Спільному центрі контролю та координації припинення вогню та стабілізації лінії зіткнення сторін (СЦКК) покинули окуповані території.