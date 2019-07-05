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      Міжнародні резерви України у червні зросли на понад мільярд доларів: як цього вдалося досягти

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      Резерви України зростають
      Резерви України зростають / pixabay.com

      Станом на 1 липня 2019 року міжнародні резерви України подолали позначку у 20 мільярдів доларів США. Лише у червні вони зросли на понад 6% – завдяки тому, що уряд розмістив єврооблігації, а НБУ закупив валюту на міжбанківському ринку.

      Міжнародні резерви України у червні 2019 року зросли на понад 1,2 мільярда доларів, про це повідомила прес-служба НБУ.

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      Зростання резервів відбулося завдяки кільком факторам. 

      1. Операції уряду з управління державним боргом.

      Мовиться про те, що до резервів надійшли гроші, отримані від реалізації облігацій внутрішньої й зовнішньої державної позики. Усього у такий спосіб залучили 1 мільярд 612 мільйонів доларів, але значна частина з них – 952 мільйони доларів – пішла на обслуговування державного боргу.

      2. Використання сприятливої ситуації на валютному ринку.

      Вдалі операції українського експорту, незначні обсяг імпорту та приплив іноземного капіталу у гривневі державні цінні папери – ці фактори зумовили перевищення пропозиції валюти над попитом. Саме тому НБУ мав змогу поповнити міжнародні резерви валютою на міжбанківському ринку на 322,3 мільйона доларів. 

      3. Переоцінка фінансових інструментів.

      Мовиться про зміну ринкової вартості та курсу гривні щодо іноземних валют. У червні 2019 це принесло до резервів 254,6 мільйона доларів.

      Важливо, що обсяг міжнародних резервів станом на 1 липня посприяє протягом наступних чотирьох місяців виконанню міжнародних зобов'язань України та успішним поточним операціям уряду й Національного банку.

      Загалом за попередніми оцінками резерви становлять 20,6 мільярда доларів США, що удвічі більше, ніж у 2014 році.

      blog_ava
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      Джерело: 24 канал
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