Міжнародні стосунки не мають залежати від того настрою, з яким людина прокидається, – Дворкович

Віце-прем'єр Росії Аркадій Дворкович критикує гучні "заяви" президента США Дональда Трампа у Твіттері.

Про це пише РИА Новости.

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Будь-яке партнерство вимагає довіри, без нього неможливо рухатися вперед. А ми не можемо залежати від того, в якому настрої прокинеться хтось там за океаном і від того, що спаде на думку конкретної людини наступного ранку, ми не можемо такі ризики на себе брати. Це питання якраз до європейського бізнесу. Європа приєдналася до попередніх санкцій. Ну що? Виграла від цього хоч щось? ... Втратила дуже багато,

– заявив Дворкович.

Нагадаємо, у відповідь на хімічну атаку, здійснену 7 квітня у сирійському місті Дума, 11 квітня глава Білого дому закликав Росію готуватись, бо за потреби "ракети будуть введені в дію". В РФ напередодні пригрозили, що збиватимуть американські ракети, якщо ті будуть випущені по Сирії.