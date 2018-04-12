Міжнародні тютюнові корпорації хочуть підняти ціни на сигарети в Україні

Міжнародні тютюнові корпорації хочуть домогтися за допомогою Міністерства фінансів підвищення цін на дешеві сигарети в Україні і повністю монополізувати ринок.

Про це йдеться в матеріалі "Тютюнова змова: Мінфін готує новий удар по гаманцях українців", опублікованому на порталі 112.ua.

Як зазначається, Міністерство фінансів, за пропозицією трьох великих міжнародних концернів "Брітіш-Американ Тобакко", "Філіп Морріс Україна", "Джей Ті Інтернешнл Україна" розробило законопроект, який передбачає фактичне введення в Україні "мінімальної" ринкової ціни на сигарети в розмірі 26,8 грн.

"Що цікаво, дана ініціатива "б'є" тільки по дешевим сигаретам, які сьогодні коштують від 18 до 22 гривень і ніяк не зачіпає ні середній, ні дорогий сегменти тютюнової продукції. Тобто той, хто може дозволити собі палити "Мальборо", взагалі ніяк не відчує зміни в оподаткуванні сигарет. А ось військовослужбовець, роботяга, селянин, пенсіонер якраз відчують. Адже їх бюджетні сигарети підскочать у ціні мінімум на 5 грн", – йдеться в статті.

Постраждають також вітчизняні тютюнові виробники, адже саме вони випускають сигарети в дешевому сегменті.

"Якщо виробників дешевих марок, а це в основному вітчизняні підприємства, змусять підвищити ціни до рівня 27 грн, вони не зможуть конкурувати з більш дорогими брендами, вони просто "вилетять" з ринку, а їх частку розділять міжнародні концерни", – повідомляється в матеріалі.

У підсумку, як зазначає автор, вітчизняні підприємства збанкрутують, люди зубожіють ще більше і здоровішими не стануть, бо тіньовий ринок виросте.

"Про які істотні додаткові надходження до бюджету може йти мова? Надприбутки при такому розкладі отримують тільки міжнародні тютюнові корпорації. Може саме тому вони так активно лобіюють "мінімалку" на сигарети?", – запитують журналісти.