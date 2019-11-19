Українці можуть жити в чотири рази багатше

Українці можуть жити у чотири рази багатше – запевнили експерти Міжнародного економічного форуму, що відбувся у Києві. Для цього потрібно, перш за все, підняти рівень фінансової грамотності в країні.

Адже, окрім банків, нині існує чимало більш прибуткових інструментів для примноження доходів. Зокрема, Україна має десятикратний потенціал зростання з інвестицій у цінні папери, запевнив Тимур Турлов, СЕО Freedom Holding Corp (USA):

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Люди починають шукати та розглядати додаткові можливості заробітку. Ринок цінних паперів ці можливості і надає. Головне, щоб зараз добросовісні та досвідчені посередники (брокери) починали жвавіше розвивати цей ринок і показувати інвесторам, що цей ринок нині надійніший та прибутковішій за банківські вклади,

– підкреслив Тимур Турлов.



Тимур Турлов на Міжнародному економічному форумі у Києві

Одним з таких надійних інструментів на українському ринку фахівці називають облігації внутрішньої держпозики (ОВДП). Інвестор може заробити від 14% річних у гривні, і при цьому він не сплачуватиме 18% податку на дохід. До того ж ОВДП на 100% гарантовані державою. Крім того, залучення населення на ринок цінних паперів через купівлю державних облігацій – це фундамент для подальшого розвитку економіки країни в цілому.

Якщо ми створимо інфраструктуру, що допоможе купувати цінні папери напряму, це дозволить Мінфіну скоротити витрати на запозичення, а людям скоротити ризики на специфічних посередників. Все це може закласти, що ще більш важливо, фундамент для подальшого розвитку фондового ринку. Задля того, аби на ринок, крім держави, почав приходити середній та великий бізнес,

– запевнив Тимур Турлов, СЕО Freedom Holding Corp (USA).

Інвестувати у державні облігації може будь-хто. Для цього необхідно лише обрати надійну компанію-брокера, яка допоможе придбати облігації. Зокрема, холдинг Freedom Finance нещодавно пройшов лістинг на американській біржі Nasdaq.

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Загалом, за підрахунками фахівців, лише за останні півроку кількість інвестицій в ОВДП у гривні серед фізичних осіб зросла на 2 мільярди.