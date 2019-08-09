Міжнародний Фестиваль Українського Танцю та Культури запрошує на грандіозне свято

Кожна країна має свої особливості, звичаї та традиції, свою культуру і звичайно ж – танцювальні рухи, притаманні тільки їй.

Український народ здавна славився розмаїттям своєї культури. Наш фольклор – невичерпний, наші традиції – неповторні, а танець – захоплює з кожним рухом.

Важливим аспектом розвитку та популяризації українського танцю, безумовно, є його демонстрація не лише в Україні, а й на міжнародній арені. Саме цим і займається наша діаспора по всьому світу, яка, серед іншого, доклала чимало зусиль та коштів для допомоги Україні у найскрутніший час її боротьби за справжню незалежність.

Так, вже 10 та 11 серпня у Львові відбудеться Міжнародний Фестиваль Українського Танцю та Культури (International Ukrainian Dance & Culture Festival), учасниками якого є ансамблі українського народного танцю з усіх куточків світу. Зокрема, на події будуть представлені колективи зі США, Канади, Бразилії, Аргентини та Великобританії.

Обов’язок кожного з нас – підтримувати рідну культуру, плекати та шанувати її, адже саме вона якнайкраще демонструє нашу національну ідентичність. Усі гості свята зможуть відкрити для себе чимало цікавого, насолодитись сповна рідною культурою та незабутньо провести час у колі сім’ї чи друзів.

Головною метою фестивалю є презентація усього розмаїття українського танцю, музики й пісні з усіх куточків світу, де проживають українці. Організовують ці заходи спільнота Ukrainian Dance World та Львівське обласне відділення Українського фонду культури за підтримки Українського культурного фонду.

"Наші брати і сестри у всьому світі є такими ж українцями, як ми, ті, що живемо на Материнській землі. Наша відкритість до всіх, для кого Україна є дорогою, як Батьківщина, допоможе об’єднати українців усього світу в одну велику націю. Українська культура та мистецтво є тими універсальними засобами добровільного єднання різних поколінь наших земляків в усіх куточках земної кулі", – кажуть організатори дійства.

Народна творчість України – одна з найяскравіших у всьому світі і танці посідають в ній одне з найважливіших місць. Як і будь-який інший народний танець, український розвивався протягом всієї історії нашого народу і ввібрав у себе всю глибину багатовікового становлення української самобутньої нації. Сьогодні, завдяки International Ukrainian Dance & Culture Festival кожен може пізнати всю велич справжнього українського танцю.

Концерти відбудуться вже 10 серпня – на площі Ринок та 11 серпня – у Шевченківському гаю. Початок о 15:00.