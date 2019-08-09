10:50
9 серп 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ШТУРМ РЕЗИДЕНЦІЇ АТАМБАЄВА ВІЙНА НА ДОНБАСІ РИНОК ЗЕМЛІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Зюганов проти Америки. Як Рашка скомуніздила безпілотник
      Вєсті Кремля
      21:26, 8 серпня
      Вєсті.UA: "Кінець" епохи бідності. Надя Савченко чкурнула на Північ – нове завдання Путіна?
      Вєсті.UA
      19:49, 8 серпня
      Що приховує ДБР у справі про браковані бронежилети та чому Труба зустрічався з Богданом
      ЦРУ
      09:00, 24 липня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ШТУРМ РЕЗИДЕНЦІЇ АТАМБАЄВА ВІЙНА НА ДОНБАСІ РИНОК ЗЕМЛІ

      Міжнародний Фестиваль Українського Танцю та Культури запрошує на грандіозне свято

      64 Читать новость на русском
      Міжнародний Фестиваль Українського Танцю та Культури
      Міжнародний Фестиваль Українського Танцю та Культури

      Кожна країна має свої особливості, звичаї та традиції, свою культуру і звичайно ж – танцювальні рухи, притаманні тільки їй.

      Український народ здавна славився розмаїттям своєї культури. Наш фольклор – невичерпний, наші традиції – неповторні, а танець – захоплює з кожним рухом.

      Важливим аспектом розвитку та популяризації українського танцю, безумовно, є його демонстрація не лише в Україні, а й на міжнародній арені. Саме цим і займається наша діаспора по всьому світу, яка, серед іншого, доклала чимало зусиль та коштів для допомоги Україні у найскрутніший час її боротьби за справжню незалежність.

      Так, вже 10 та 11 серпня у Львові відбудеться Міжнародний Фестиваль Українського Танцю та Культури (International Ukrainian Dance & Culture Festival), учасниками якого є ансамблі українського народного танцю з усіх куточків світу. Зокрема, на події будуть представлені колективи зі США, Канади, Бразилії, Аргентини та Великобританії.

      Обов’язок кожного з нас – підтримувати рідну культуру, плекати та шанувати її, адже саме вона якнайкраще демонструє нашу національну ідентичність. Усі гості свята зможуть відкрити для себе чимало цікавого, насолодитись сповна рідною культурою та незабутньо провести час у колі сім’ї чи друзів.

      Головною метою фестивалю є презентація усього розмаїття українського танцю, музики й пісні з усіх куточків світу, де проживають українці. Організовують ці заходи спільнота Ukrainian Dance World та Львівське обласне відділення Українського фонду культури за підтримки Українського культурного фонду.

      "Наші брати і сестри у всьому світі є такими ж українцями, як ми, ті, що живемо на Материнській землі. Наша відкритість до всіх, для кого Україна є дорогою, як Батьківщина, допоможе об’єднати українців усього світу в одну велику націю. Українська культура та мистецтво є тими універсальними засобами добровільного єднання різних поколінь наших земляків в усіх куточках земної кулі", – кажуть організатори дійства.

      Народна творчість України – одна з найяскравіших у всьому світі і танці посідають в ній одне з найважливіших місць. Як і будь-який інший народний танець, український розвивався протягом всієї історії нашого народу і ввібрав у себе всю глибину багатовікового становлення української самобутньої нації. Сьогодні, завдяки International Ukrainian Dance & Culture Festival кожен може пізнати всю велич справжнього українського танцю.

      Концерти відбудуться вже 10 серпня – на площі Ринок та 11 серпня – у Шевченківському гаю. Початок о 15:00.

      blog_ava
      Прогноз погоди на 9 серпня: в Україні грози і шквали ділитимуть територію зі спекою та сонцем
      сьогодні
      6341
      Теги: Новини України Новини культури Фестивалі Новини Львова Українські традиції
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Підвищення зарплат депутатам – захист від вливу олігархів
      сьогодні , 08:50 Підвищення зарплат депутатам – захист від вливу олігархів
      Блог Соцмережі 628
      Проверка на прочность: за что стоит благодарить Зеленского
      8 серпня , 22:40 Проверка на прочность: за что стоит благодарить Зеленского
      Павло Казарін 3732
      Яке пиво подобається українцям?
      сьогодні , 09:00 Яке пиво подобається українцям?
      531
      Жестокие пытки ФСБ, жизнь на правах изгоев и условия возвращение Крыма Украине: новости Крымнаша
      8 серпня , 22:00 Жестокие пытки ФСБ, жизнь на правах изгоев и условия возвращение Крыма Украине: новости Крымнаша
      КРЫМский бандеровец 1386
      Як створити успішний стартап та потрапити у Кремнієву долину: розмова з Володимиром Заставним
      8 серпня , 21:04 Як створити успішний стартап та потрапити у Кремнієву долину: розмова з Володимиром Заставним
      697
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук