Міжнародний музичний марафон пам'яті Василя Сліпака відбудеться у Києві та Львові
Від 29 червня до 1 липня в Україні проходитиме ІІ Міжнародний музичний марафон пам'яті Василя Сліпака – Героя України, співака, волонтера, добровольця та воїна.
Стартує марафон, який називається W-life, із Києва 29 червня – саме у день загибелі на фронті Василя Сліпака. У наступні два дні естафету пам’яті Героя підхопить Львів.
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29 червня о 19:00 на сцені Київської Консерваторії, у Великому залі імені Героя України Василя Сліпака, відбудеться прем’єра Jacomo Rossini – Messe PetiteSolenelle для солістів, хору у супроводі симфонічного оркестру.
Велика прем’єра в Україні і лише одне виконання у Києві відбудеться з квартетом світового рівня французьких солістів (співаки були партнерами Василя Сліпака на оперних сценах світу), найкращим симфонічним оркестром і найкращим українським хором.
Petite Messe Solennele – Jacomo Rossini
Виконавці:
· Перін Медоф (сопрано, Франція);
· Гоша Ковалінська (мецо-сопрано);
· Гійом Дюссо (бас, Франція);
· Пабло Вегуліа (тенор, США);
· Львівська державна академічна чоловіча хорова капела "Дударик";
· Камерний хор Gloria;
· Академічний симфонічний оркестр Львівської філармонії (диригeнт Володимир Сивохіп).
30 червня і 1 липня Міжнародний музичний марафон продовжиться у Львові. 30 червня на сцені Львівської філармонії буде повторено Petite Messe Solennele – Jacomo Rossini, а 1 липня – концерт OPERA GALA, у якому до оперних зірок приєднається Ніколас Краузе – знаменитий диригент із Франції. Того вечора прозвучать вибрані арії з опер та оркестрова музика Антоніна Дворжака і Яна Сібеліуса.