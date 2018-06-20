Міжнародний музичний марафон пам'яті Василя Сліпака відбудеться у Києві та Львові

Від 29 червня до 1 липня в Україні проходитиме ІІ Міжнародний музичний марафон пам'яті Василя Сліпака – Героя України, співака, волонтера, добровольця та воїна.

Стартує марафон, який називається W-life, із Києва 29 червня – саме у день загибелі на фронті Василя Сліпака. У наступні два дні естафету пам’яті Героя підхопить Львів.

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29 червня о 19:00 на сцені Київської Консерваторії, у Великому залі імені Героя України Василя Сліпака, відбудеться прем’єра Jacomo Rossini – Messe PetiteSolenelle для солістів, хору у супроводі симфонічного оркестру.

Велика прем’єра в Україні і лише одне виконання у Києві відбудеться з квартетом світового рівня французьких солістів (співаки були партнерами Василя Сліпака на оперних сценах світу), найкращим симфонічним оркестром і найкращим українським хором.

Petite Messe Solennele – Jacomo Rossini

Виконавці:

· Перін Медоф (сопрано, Франція);

· Гоша Ковалінська (мецо-сопрано);

· Гійом Дюссо (бас, Франція);

· Пабло Вегуліа (тенор, США);

· Львівська державна академічна чоловіча хорова капела "Дударик";

· Камерний хор Gloria;

· Академічний симфонічний оркестр Львівської філармонії (диригeнт Володимир Сивохіп).

30 червня і 1 липня Міжнародний музичний марафон продовжиться у Львові. 30 червня на сцені Львівської філармонії буде повторено Petite Messe Solennele – Jacomo Rossini, а 1 липня – концерт OPERA GALA, у якому до оперних зірок приєднається Ніколас Краузе – знаменитий диригент із Франції. Того вечора прозвучать вибрані арії з опер та оркестрова музика Антоніна Дворжака і Яна Сібеліуса.