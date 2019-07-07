Міжнародний скандал: посол Британії у США негативно оцінив Трампа в листі, це потрапило в ЗМІ

Англійський посол у США Кім Даррок називає діяльність адміністрації американського президента невмілою та сплутаною внутрішньою боротьбою.

Про це мовиться у листі та ще деяких документах, які опинилися в руках представників ЗМІ. Вміст листа Даррока про поточний стан адміністрації США опублікувало видання Daily Mail.

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Ми дійсно не вважаємо, що ця адміністрація стане нормальною, менш дисфункціональною, менш непередбачуваною чи менш дипломатично незграбною і невмілою,

– мовиться в опублікованому листі.

Даррок також поставив під сумнів те, чи буде Білий дім "коли-небудь виглядати компетентним", додавши, що він став "однозначно більш розділеним" при Трампі. Записки також характеризували політику Трампа щодо Ірану як "непослідовну, хаотичну".

Витік документів охоплює період з 2017 року і дотепер.

У британському МЗС вже відреагували на ситуацію. Так, там не поставили під сумнів те, що документи є достовірними. Витік британські дипломати назвали "ганебною поведінкою".

Водночас, речник посольства Великобританії заявив, що Даррок має міцні взаємини з Білим домом, і вони будуть продовжуватися, попри таку "ганебну поведінку", як цей витік.

У Білому домі поки ніяк не відреагували ані на витік, ані на оправдання британців.