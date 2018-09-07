Міжнародний союз біатлоністів відмовився відновити повне членство Росії

Конгрес Міжнародного союзу біатлоністів (IBU) проголосував проти заявки Союзу біатлоністів Росії на повне членство в організації.

Таке рішення було прийнято на конгресі організації в Поречі (Хорватія), повідомляє прес-служба IBU.

Читайте також: Міжнародний олімпійський комітет зняв санкції з Росії

За результатами голосування делегатів Конгресу (20 – за, 29 – проти, 2 – утримались), Союзу біатлоністів Росії відмовлено у відновленні повноправного членства, яке він втратив у зв’язку із масштабним допінговим скандалом. Російський союз і надалі залишається в IBU на правах тимчасового членства.

Зазначимо, що російські спортсмени зможуть брати участь в міжнародних змаганнях, включаючи чемпіонат світу і етапи Кубка світу.

Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24