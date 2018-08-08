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Міжнародний союз розслідує перехід трьох російських біатлоністок в збірну України

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Збірна України з біатлону
Збірна України з біатлону

Федерація біатлону України звернулася в Міжнародний союз біатлоністів (IBU) c запитом про зміну спортивного громадянства для трьох російських біатлоністок.

Росіянки Катерина Бех, Анастасія Рассказова та Оксана Москаленко незабаром отримають громадянство України і виступатимуть за юнацьку збірну з біатлону.

Читайте також: Російська біатлоністка розповіла, чому вирішила виступати за Україну

"В даний час IBU займається ретельною перевіркою обставин цього трансферу", – підтвердили в прес-службі IBU для "Спорт-Експереса".

Зазначимо, що в збірній України вже є ряд російських біатлоністок: Юлія Журавок, Ольга Абрамова, Марія Панфілова, Надія Бєлкіна. У чоловічій команді виступає Володимир Сємаков та Олександр Жирний, які також змінили громадянство з російського на українське.

Нагадаємо, що президент Федерації біатлону України Володимир Бринзак розповів, що спочатку росіянки повинні були стати білоруськими спортсменками, проте в сусідній країні у них не склалося.

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Теги: Новини спорту Новини біатлону
Джерело: 24 Канал
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