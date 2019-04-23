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      Міжнародний суд назвав дату слухань щодо полонених українських моряків

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      Міжнародний суд назвав дату слухань щодо полонених українських моряків
      Міжнародний суд назвав дату слухань щодо полонених українських моряків / 5.ua

      Президент Міжнародного Трибуналу з морського права визначив дати слухань у справі про застосування тимчасових заходів до Російської Федерації у зв'язку з порушенням імунітетів трьох українських військово-морських кораблів та двадцяти чотирьох членів їхніх екіпажів.

      Заступник міністра закордонних справ України Лана Зеркаль написала у себе на Facebook-сторінці, що публічні слухання відбудуться 10-11 травня 2019 року.

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      Процедурний наказ буде оприлюднено на сайті Трибуналу. Олена Зеркаль додала, що під час сьогоднішніх консультацій щодо звільнення українських військовополонених моряків Росія "змінила тон розмови".

      Вона зазначила, що невідомо чи це зміна російської тактики чи просте бажання затягнути процес консультацій.

      Вразила кардинальна зміна тону розмови - перехід від хамства та брутальної зневаги до цивілізованої мови, притаманної дипломатії. У будь-якому разі це не вплинуло на позиції сторін щодо наших моряків і кораблів,
      – написала Зеркаль.

      За словами заступника глави МЗС, аргументи, які українські дипломати почули сьогодні від РФ, підтвердили стартову позицію, що мова йде саме про застосування Конвенції ООН з морського права, яка гарантує імунітет українським військовим кораблям та членам їхніх екіпажів.

      До слухань в Гамбурзі, які відбудуться 10-11 травня, Росія має можливість добровільно звільнити українських моряків і військові кораблі і усунути порушення міжнародного права.

      Як українські моряки потрапили в російський полон?25 листопада 2018 року російські прикордонники протаранили буксир українських військових в Азовському морі, коли ті прямували до порту Маріуполя. Згодом росіяни обстріляли українські кораблі та поранили 3 моряків.

      Після цього російські прикордонники захопила 2 українські катери "Нікополь" і "Бердянськ", а також – буксир "Яни Капу".

      Відповідно, росіяни взяли в полон усіх 24 українських моряків-членів екіпажу захоплених суден. Моряків відправили до московських СІЗО та утримують там під вартою, постійно продовжуючи їм терміни арештів.

      Українці оголосили себе військовополоненими.

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      Теги: Україна – Росія Новини Росії Новини України Новини політики Українські моряки в полоні ООН Українці в полоні РФ Конфлікт в Азовському морі
      Джерело: 24 канал
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