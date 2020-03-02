Млинцева халепа: у Росії спробували встановити рекорд на Масляну, але щось пішло не так – фото

У російській Карелії спробували встановити рекорд на Масляну. Чоловік намагався спекти найбільший млинець, який би заслуговував Книги рекордів Росії. Однак зробити це йому так і не вдалося – страва підгоріла.

Встановити рекорд намагався кухар Антон Калінін з Петрозаводська. Його млинець мав у діаметрі сягнути символічних 2020 міліметрів. Втім, сталося не так, як гадалося. Рекорд зафіксувати не вдалося, передає FlashNord.

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Хоч Калініну й допомагали асистенти, млинець підгорів. Таку роботу експерти із Книги рекордів приймати відмовилися.

Наступна спроба теж була невдалою: другий млинець пішов нанівець – він порвався.



Перший млинець підгорів/ фото FlashNord



Інший – порвався/ фото FlashNord

Врешті, аби врятувати свято, представники Книги таки зафіксували рекорд. Щоправда, він стосувався найбільшої качалки, яку довелося виготовити, аби сформувати млинця-гіганта.



Врешті рекорд приписали качалці/ фото FlashNord

Її довжина сягнула 2,4 метра, а з ручками – 3,09 метра. Діаметр основи склав 17 сантиметрів.

Це цікаво! Найбільшим млинцем, який вдалося посмажити у Росії, залишається 2017-міліметровий рекордсмен. Його приготували у Московській області.