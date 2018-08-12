Як приготувати тонкі млинці: рецепти приготування на молоці та воді

Тонкі млинці – це гордість будь-якої господині. Секрет цих млинців криється в тому, що їх готують на воді або ж на суміші з молока та води. Як приготувати тонкі та ароматні млинці на воді, а також на молоці – далі в матеріалі.

Рецепт приготування тонких млинців не дуже відрізняється від класичного рецепту млинців, до стандартних інгредієнтів потрібно додати воду. Саме це гарантує те, що у вас вийдуть тоненькі та красиві млинці.

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Секрети приготування тонких млинців:

- найтонші млинці вийдуть на воді, якщо ж вам хочеться більш ніжної структури, то додайте тісто трохи молока;

- наливайте тісто для млинців невеликим ополоником або дерев'яною ложкою та одразу розподіліть тісто по всій поверхні. Розподіліть тісто якомога швидше, адже млинці будуть дуже швидко підсмажуватись;

- сковорідка для смаження має бути попередньо добре розігріта. Млинці смажаться дуже швидко, тож заздалегідь підготуйте весь необхідний посуд, щоб не відходити від плити надовго.

Рецепт тонких млинців на воді



Рецепт тонких млинців на воді

Інгредієнти:

- вода – 500 мл;

- цукор – 50 г;

- яйця – 4 шт;

- розпушувач або сода – 15 г;

- борошно – 300 г;

- дрібка солі.

Рецепт приготування тонких млинців на воді:

1. В глибокій мисці змішайте яйця, цукор та дрібку солі. Добре збийте масу до густої піни.

2. Просійте борошно (краще кілька разів) та змішайте з розпушувачем або содою. Саме розпушувач або сода зроблять тісто м'яким та еластичним.

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3. До яєчної маси додайте третину води та вимішайте. Потім додайте все борошно порціями та вимішайте до густої маси. Потім поступово додавайте воду до отримання необхідної консистенції. За бажанням, можете додати трішки олії.

4. Розігрійте добре сковорідку. Якщо у вас антипригарне покриття, то млинця можна смажити і без змащування. Якщо ні, то змажте поверхню тонким шаром олії, масла, сала тощо. Смажте млинці з обох сторін до рум'яної скоринки. Подавати такі млинці можна з фруктами, згущеним молоком. варенням тощо. Якщо ви хочете солоні млинці, то не додайте цукор.

Рецепт тонких млинців на молоці та воді



Рецепт тонких млинців на молоці та воді

Інгредієнти:

- вода – 300 мл;

- молоко – 200 мл;

- борошно – 2 склянки;

- яйця – 3 шт;

- цукор – 3 ч.л;

- дрібка солі;

- олія за бажанням.

Рецепт приготування тонких млинців на молоці та воді:

1. Збийте яйця в пишну піну. Краще це робити за допомогою міксеру. Додайте до яєць цукор, сіль та олію (за бажанням) і знову збийте.

2. В окремій мисці змішайте молоко та воду, підігрійте на плиті, але не доводьте до кипіння.

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3. В яєчну суміш додайте третину молока з водою, перемішайте. Порціями додайте все борошно та вимішайте густе тісто. Потім порціями додавайте залишки молока та води, вимішуйте до потрібної консистенції. Це потрібно для того, щоб в тісті не було грудочок.

4. Тісто має бути в міру рідким і нагадувати рідку сметану. Виливайте на сковорідку без олії та смажте з обох боків до рум'яного кольору. В якості начинки до таких млинців можна подавати будь-які фрукти, домашній сир, варення тощо.