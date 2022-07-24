Кожен призовник, незалежно від регіонально розробленого плану мобілізації, проходить повноцінний медичний огляд. Юрист Антон Ревенко пояснив, з якими хворобами тимчасово або взагалі не беруть до війська.

Читайте також Чи передбачена відповідальність за відмову від отримання повістки: пояснення адвоката

Не підпадають під мобілізацію ті військовозобов'язані, які визнані тимчасово непридатними до військової служби за станом здоров'я, або ж повністю непридатними з виключенням із військового обліку за висновком військово-лікарської комісії (ВЛК).

Призовники проходять медогляд, де їхній стан здоров'я перевіряють такі медичні фахівці:

  • хірург;
  • терапевт;
  • дерматолог;
  • стоматолог;
  • невропатолог;
  • психіатр;
  • офтальмолог;
  • оториноларинголог.

Крім того, за наявності медичних показань, військовозобов'язаний також проходить перевірку у додаткових лікарів та інших фахівців. Юрист зауважує, що перелік хвороб, через які військовозобов'язаного не візьмуть до війська, у мирний час значно ширший, ніж в умовах воєнного стану.

Непридатними до військової служби з виключенням з військового обліку є ті особи, які мають:

  • виражені анатомічні зміни або вади положення повік, орбіти, кон'юнктиви зі значними порушеннями зорових чи рухових функцій на обох очах;
  • різко виражені, з прогресивним зниженням зорових функцій або частими загостреннями на обох очах хвороби склери, рогівки (зокрема, рубці та помутніння), райдужної оболонки, циліарного тіла, кришталика (зокрема, усі види катаракти), судинної оболонки;
  • хвороби скловидного тіла та очного яблука;
  • неврит зорового нерва, захворювання та ураження зорового нерва й зорових шляхів тощо;
  • відшарування чи розрив сітківки будь-якої етіології на обох очах;
  • усі форми глаукоми у розвиненій та подальших стадіях на обох очах;
  • стійкий параліч рухових м'язів очного яблука при диплопії;
  • короткозорість або далекозорість будь-якого ока в одному із меридіанів понад 12,0 діоптрій або астигматизм будь-якого виду з різницею рефракції у двох головних меридіанах понад 6,0 діоптрій;
  • гостроту зору одного ока нижче ніж 0,1 або його сліпоту;
  • відсутність очного яблука за гостроти зору другого ока 0,3 і нижче, або ж гострота зору обох очей від 0,2 і нижче.

Зверніть увагу Що робити, якщо не отримав повістку: чи потрібно з'явитися у військкомат

Мобілізації не підлягають особи, які потерпають від стійкої, повної глухоти на обидва вуха або глухонімоту, що мають виражені вестибулярно-вегетативні порушення, які супроводжуються виникненням симптомів хвороби Меньєра. Переважно особи із захворюванням слуху є непридатними до військової служби у мирний час та обмежено придатними під час воєнного стану.

Що означає статус "обмежено придатний"

Особи, визнані обмежено придатними за заключенням ВЛК, непридатні до служби у десантних військах, плавскладі, морській піхоті, бойових спецпідрозділах тощо.

Водночас такі армійці можуть проходити службу у підрозділах забезпечення, військкоматах, установах, організаціях, навчальних закладах тощо.

Протипоказом для військової служби у мирний час та підставою для обмеженої придатності у воєнний є особи, у яких зафіксовано:

  • кишкові інфекційні хвороби;
  • бактеріальні зоонози;
  • вірусні інфекційні хвороби центральної нервової системи;
  • вірусні геморагічні гарячки;
  • вірусні інфекційні хвороби, що супроводжуються ураженням шкіри та слизових оболонок;
  • гельмінтози;
  • педикульоз;
  • наслідки інфекційних та паразитарних хвороб.

До слова, активний прогресивний туберкульоз із розпадом легеневої тканини вважається підставою для непридатності до військової служби з виключенням з військового обліку, коли туберкульоз легень без виділення мікробактерій, розпаду легеневої тканини чи клінічно виліковний – підстава для непридатності у мирний час і обмеженої придатності під час воєнного стану.

Непридатними до військової служби з виключенням з військового обліку є пацієнти, що мають:

  • різко виражені стійкі психічні розлади;
  • розлади психіки та поведінки унаслідок вживання психоактивних речовин, зокрема алкоголю чи наркотиків, при синдромі залежності з різкими, стійкими психічними порушеннями;
  • шизофренію, шизотипові та маячні розлади, афективні порушення з часто повторюваними фразами;
  • невротичні розлади при різко виражених та стійких хворобливих проявах;
  • різко виражені поведінкові розлади, зі схильністю до повторних тривалих декомпенсацій або паталогічних реакцій;
  • глибоку й тяжку розумову відсталість.

Зауважимо, що інші поведінкові та психічні розлади можуть бути підставою для непридатності до військової служби у мирний час, проте в умовах воєнного стану придатність у таких випадках оцінює військово-лікарська комісія.

До теми Як в Україні карають за ухилення від мобілізації: у прокуратурі навели яскравий приклад

Не мобілізовують та вважають обмежено придатними людей, у яких виявлено:

  • онкологічні захворювання з встановленим невиліковним діагнозом (не мобілізовують взагалі);
  • онкодіагноз в анамнезі, або якщо захворювання перебуває у стадії стійкої ремісії, а також у випадку патології, яка прогресує повільно (обмежено придатні);
  • доброякісні новоутворення усіх локалізацій, які спричиняють тяжкі порушення у роботі організму (не придатні до військової служби).

Крім того, тимчасово непридатними вважаються всі, хто проходив променеву терапію або мав хірургічне лікування.

Підставою непридатності до військової служби й виключення з військового обліку можуть бути:

  • анемії зі значними порушеннями функцій організму;
  • швидко прогресуючі анемії;
  • порушення згортання крові;
  • геморагічні стани;
  • інші захворювання з залученням імунного механізму.

Непридатними до військової служби з виключенням з військового обліку визнають пацієнтів:

  • із серцевою недостатністю стадії II-Б-III у випадку некоронарногенних хвороб серця;
  • із серцевою недостатністю II-Б-III стадії при ішемічних захворюваннях серця;
  • з гіпертонічною хворобою III стадії;
  • з цереброваскулярними хворобами, зокрема, інфарктом головного мозку чи інсультом при виявленні значних порушень функцій організму;
  • з хворобами артерій, артеріол та капілярів, вен, лімфатичних вузлів зі значними порушеннями кровообігу та функцій організму, зокрема при атеросклерозах, тромбозах, варикозі тощо.

До речі Диференційована мобілізація: Арестович пояснив, кого можна й потрібно випускати за кордон

Військовозобов'язані, у яких виявлено патології ендокринної системи, що спричиняють розлади харчування або порушення обміну речовин, вважаються обмежено придатними. У таких випадках ВЛК оцінює, як саме захворювання впливає на загальний стан здоров'я призовника.

Не мобілізовують людей, у яких виявлено такі хвороби цього типу:

  • прогресивні, зі значними порушеннями функцій запальні хвороби центральної нервової системи, зокрема менінгіт, енцефаліт, мієліт, енцефаломієліт, внутрішньочерепний або внутрішньохребтовий абсцес тощо;
  • прогресивні, зі значним порушенням функцій системні атрофії, церебральний параліч, хвороба Паркінсона, розсіяний склероз, усі види дистоній, окрім вегетосудинної;
  • епілепсія, що супроводжується частими нападами або вираженими психічними розладами;
  • швидко прогресуючі, зі значними порушеннями функцій захворювання периферичної нервової системи.

Вас може зацікавити – скільки відсотків українців не планують повертатися з-за кордону: дивіться відео