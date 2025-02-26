Чи можуть звільненого військовозобов'язаного мобілізувати повторно

В Україні триває воєнний стан та загальна мобілізація чоловічого населення. Це означає, що військовозобов'язаних чоловіків від 18 до 60 років можуть залучити до служби до лав ЗСУ.

Однак під час мобілізації в Україні виникає питання правомірності повторного повернення до служби військовослужбовців, яких звільнили з лав ЗСУ з певних причин. Чи можливий подібний процес, згідно з українським законодавством – читайте у матеріалі 24 Каналу.

До теми ВЛК для обмежено придатних, контракти для 18-річних, призов 50+: якою буде мобілізація в березні

Чи можуть мобілізувати звільненого військового повторно

Відповідно до статті 23 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу", особи, призвані під час мобілізації та звільнені зі служби, не підлягають повторному призову протягом шести місяців після звільнення. Проте вони можуть повернутися на службу виключно за власним бажанням.

Отже, щодо повторного призову діють чіткі обмеження:

у разі часткової мобілізації в Україні;

протягом шести місяців після звільнення;

якщо особа вже проходила службу під час мобілізації;

повторний призов можливий лише за згодою військовозобов’язаного.

Щодо випадків, коли після звільнення минуло сім і більше місяців, питання регулюється статтею 23. Вона передбачає можливість повторного призову у разі оголошення часткової мобілізації.

Однак наразі в Україні діє Указ Президента про загальну мобілізацію, що змінює підхід до цієї ситуації. Відтак положення статті 23 щодо часткової мобілізації не застосовуються.

Водночас закон не визначає конкретних часових рамок для повернення на військову службу після закінчення шестимісячного терміну з моменту звільнення. У цей період повернення можливе лише за умови, що військовозобов’язаний надасть офіційну письмову згоду на повторний призов.

Що відомо про мобілізацію в Україні