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Мобілізація консерваторів, поліція оточила центр: чим живе Київ за лічені години до "КиївПрайду"

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Вже 17 червня у Києві відбудеться Марші рівності, метою якого буде боротьба за права ЛГБТ-спільнот, відтак він отримав другу назву "КиївПрайд-2018". Націоналістичні та релігійні організації уже висловили свою незгоду із заходом, натомість правоохоронці ще звечора перекрили центр української столиці.

Як повідомляє "Громадське радіо", увечері 16 червня громадська організація консерварвативних поглядів "Традиція та порядок" проводила збір активістів біля пам’ятника Грушевському, що неподалік столичного парку імені Тараса Шевченка.

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Зазначається, що на місці були присутніми кілька десятків людей, які між собою спілкувалися та співали релігійні пісні. Крім того, за усім цим стежили представники поліції та Національної гвардії.

Крім того, на молитовне стояння проти "КиївПрайду" зібралися на Майдані Незалежності у Києві зібралися кілька десятків християн різних конфесій, передає "Громадське". 

За словами журналістів, люди, зокрема, співали псалми та цитували Біблію.

Як розповів у коментарі ресурсу один із організаторів акції, служитель церкви "Скинія" Ярослав Травінський, на Майдан прийшли протестанти з різних церков. 

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"Сьогодні ми вийшли сюди, щоб показати, що ми протестуємо. І Бог сотворив цей світ, і не може жінка жити з жінкою, чоловік з чоловіком, тому рада церков збирається тут. Ми читаємо Біблію, там такого нема", — зазанчив він.

За його словами, свій протест учасники акції висловлюють виключно мирно, співаючи псалми.

Також підкреслюється, що 17 червня, коли у Києві пройде марш "КиївПрайд", представники "ради церков" жодних заходів не планують.

Натомість поліція уже фактично повністю перекрила центр Києва – зокрема, металеві сітчасті загорожі з’явилися на вулицях довкола парку Шевченка, у кількох місцях перекрито й вулиці Льва Толстого та Володимирську, а також бульвар Тараса Шевченка, зазначає "Громадське радіо".

Крім того, переконує ресурс, поліція не пропускає до оточеного району транспорт і пішоходів, выдтак біля кордонів постійно виникають конфліктні ситуації з людьми, які не можуть потрапити туди, куди планували. Зі змінами працюють і кілька маршрутів громадського транспорту.

Фотограф і журналіст Анна Грабарська своєю чергою зауважила, що правоохоронці у зв’язку із "заходами безпеки", щоправда не вказують, що це через "КиївПрайд", перекрили бульвар Тараса Шевченка біля готелю "Прем'єр Палац" і не пропускають людей на вулицю Пушкінську та у напрямку станцій метро "Університет", "Театральна" та "Золоті Ворота", внаслідок чого близько 50 людей не могли потрапити додому. Зокрема, там перебувала вагітна жінка, яка очікувала понад півгодини. Крім того, ще одній жінці стало погано та за нею приїхала "швидка".

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Водночас поліцейські відмовляються пояснити, який шлях є альтернативний. Також на місці перебувають службовці Національної гвардії.

При цьому, як зазначає Анна Грабарська, поліція пропускає іноземців, які говорять, що живуть в готелі всередині обгородженого периметру, та місцевих жителів тільки за паспортами, перевіряючи місце реєстрації.

Фото: "Громадське радіо", "Громадське" 

Нагадаємо, 17 червня у центрі Києва пройде Марш рівності на підтримку ЛГБТ-спільноти "КиївПрайд-2018". Додамо, що минулорічний КиївПрайд-2017 відзначився сімома нападами в результаті яких постраждало 10 людей та двоє правоохоронців. У марші взяли участь 2,5 тисячі людей.

Теги: Нацгвардія Поліція релігія ЛГБТ Новини Києва Фотоновини Новини України
Джерело: 24 Канал
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