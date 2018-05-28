Mobvoi випустила оригінальний смарт-годинник з двома екранами: фото

Компанія Mobvoi готує до випуску оригінальний розумний годинник TicWatch Pro. Оригінальність пристрою полягає в тому, що він має два дисплеї.

Про це пише tehnot.com.

Один з екранів розміщений поверх іншого. Це дає змогу адаптувати годинник під себе, а також збільшити час автономної роботи.

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Девайс працює на базі Wear OS. він має сенсори для відстеження фізичної активності і серцевого ритму, модуль NFC для здійснення безконтактної оплати та кольоровий OLED дисплей. Його доповнює FSTN LCD дисплей, який розміщений зверху, він дає змогу у вимкненому стані бачити інформацію, виведену на основний екран.

Пристрій можна автоматично перемикати між дисплеями, в залежності від використання.

У змішаному режимі новинка може працювати до 2 днів, а в спеціальному режимі Essential Mode – до 30 днів. У цьому режимі майже всі функції пристрою повністю деактивуються, але запускається допоміжний FSTN LCD екран. Тоді система буде рахувати кількість пройдених кроків і контролювати серцевий ритм тощо.

Mobvoi TicWatch Pro надійде у продаж вже влітку цього року. Його можна буде придбати за 300 доларів (7 800 гривень).

Смарт-годинник Mobvoi TicWatch Pro