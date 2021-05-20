Дівчина після тижневого перебування за ґратами в ОАЕ та депортації розповіла про подорож та оголену фотосесію.
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Учасниця оголеної фотосесії у Дубаї заявила про зґвалтування
Наталія Чуприна зізналася, що стала жертвою переслідувань та насильства. Вона зазначила, що після поїздки в Дубаї її запросили на відпочинок. Під час нього говорили про інцидент, який там стався. Однак згодом розмова, за словами дівчини, пішла "в не дуже гарному форматі та почалися обурення у її сторону".
Я вирішила, що мені потрібно їхати додому, адже не хочу спілкування у такій грубій формі. Після цього мене побили та зґвалтували. Людина поставилася до мене так, ніби я нічого не варта. Ніби зі мною можна так поводитися,
– поділилася Чуприна.
Дівчина також зазначила, що раніше не працювала моделлю. Але їй надійшла пропозиція взяти участь у фотосесії, на якій можна заробити гроші.
Скандал через відверту фотосесію у Дубаї: що відомо
- В одному з районів столиці ОАЕ група дівчат влаштувала еротичну фотосесію прямо балконі хмарочоса.
- У зйомках брали участь громадянки України, Росії та Білорусі. Вони усі були повністю оголені.
- Місцеві жителі викликали поліцію, адже така поведінка суперечить законам країни. Дівчат звинуватили у публічній розпусті.
- Згодом дівчат депортували з країни.