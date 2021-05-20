Дівчина після тижневого перебування за ґратами в ОАЕ та депортації розповіла про подорож та оголену фотосесію.

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Учасниця оголеної фотосесії у Дубаї заявила про зґвалтування

Наталія Чуприна зізналася, що стала жертвою переслідувань та насильства. Вона зазначила, що після поїздки в Дубаї її запросили на відпочинок. Під час нього говорили про інцидент, який там стався. Однак згодом розмова, за словами дівчини, пішла "в не дуже гарному форматі та почалися обурення у її сторону".

Я вирішила, що мені потрібно їхати додому, адже не хочу спілкування у такій грубій формі. Після цього мене побили та зґвалтували. Людина поставилася до мене так, ніби я нічого не варта. Ніби зі мною можна так поводитися,

– поділилася Чуприна.

Дівчина також зазначила, що раніше не працювала моделлю. Але їй надійшла пропозиція взяти участь у фотосесії, на якій можна заробити гроші.

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