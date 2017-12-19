Модель Алессандра Амбросіо показала фігуру у яскравому бікіні: фото

Бразильська модель Алессандра Амбросіо нещодавно припинила співпрацю з брендом білизни Victoria's Secret, однак вона залишається однією з найпопулярніших моделей.

Нещодавно Амброзіо помітили на відпочинку на півдні Бразилії, пише Daily Mail. Читайте також: Українську модель помітили на пляжі з колишнім Хайді Клум: фото Незважаючи на вихід з престижного бренду, 36-річна Алессандра виглядала приголомшливо – вона не втратила форму, продемонструвавши накачаний прес і фігуру. Для відпочинку на пляжі модель обрала яскраве червоне бікіні.