Модель Алессандра Амбросіо показала фігуру у яскравому бікіні: фото
23:14, 19 грудня 851 Читать новость на русском
Бразильська модель Алессандра Амбросіо нещодавно припинила співпрацю з брендом білизни Victoria's Secret, однак вона залишається однією з найпопулярніших моделей.
Нещодавно Амброзіо помітили на відпочинку на півдні Бразилії, пише Daily Mail.
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Незважаючи на вихід з престижного бренду, 36-річна Алессандра виглядала приголомшливо – вона не втратила форму, продемонструвавши накачаний прес і фігуру.
Для відпочинку на пляжі модель обрала яскраве червоне бікіні.
Джерело: 24 Канал
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