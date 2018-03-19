Модель Алессандра Амбросіо розлучилася з чоловіком після 13 років стосунків

Бразильська модель, колишній "ангел" Victoria's Secret Алессандра Амбросіо і Джеймі Мазур розлучилися після 13 років стосунків, 10 з яких вони були заручені.

Про це пишуть західні ЗМІ, зокрема, US Weekly.

"Вони намагалися зберегти свою сім'ю, але не вийшло", – розповіло джерело з оточення тепер уже колишньої пари.

Амбросіо відмовилася коментувати своє особисте життя – зірка не підтверджувала чи спростовувала інформацію.

Амбросіо і Мазур розлучилися після 13 років стосунків

Також папарацці підловили Алессандру, коли вона поверталася із занять йоги, і на її пальні все-ще була золота обручка.

Амбросіо досі з обручкою

Про розладі у стосунках Алессандри і Джеймі шанувальники моделі заговорили ще кілька місяців тому: раніше Амбросіо постійно виставляла в Instagram сімейні знімки, на яких з'являлися і діти, і Мазур, то останнім часом такі кадри пропали з соцмережі знаменитості.

Алессандра Амбросіо і Джеймі Мазур з дітьми

Алессандра Амбросіо і Джеймі Мазур з дітьми