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Модель Алессандра Амброcіо приголомшила стильним вбранням в Каннах

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Алессандра Амброcіо в Каннах
Алессандра Амброcіо в Каннах / Getty images

Одна з найвідоміших "ангелів" Victoria's Secret Алессандра Амброcіо відзначилась розкішним виходом на червону доріжку в Каннах. Поява моделі в елегантній сукні привернула увагу всіх світових ЗМІ.

Алессандра Амброcіо вирішила не наслідувати приклад зірок, які демонстрували на червоній доріжці "голі" сукні, а надати перевагу стриманому та елегантному платтю. Модель зупинила свій вибір на брендовому вбранні з колекції Zuhair Murad. Сукня була розшита бісером, що додало вишуканості образу. 

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До елегантного вбрання манекенниця підібрала розкішні прикраси зі смарагдом. Зібране волосся та ідеальний макіяж завершили приголомшливий "лук" Алессандри Амброcіо. 

Відомо, що у розкішному вбранні зірка відвідала прем'єру кінострічки "Чорний клановець", яку зняв Спайк Лі. Фільм розповідає напружену історію афроамериканського поліцейського з Колорадо – Рона Сталворта. Чоловік приєднується до "Ку-клукс-клану" в 1979 році і настільки завойовує їхню довіру, що може очолити одне з відділень кривавого угрупування. 

Мабуть, непросто історія кінострічки повпливала на вибір темної сукні моделі. 

 

Теги: LifeStyle Мода Каннський кінофестиваль Victoria's Secret
Джерело: 24 Канал
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