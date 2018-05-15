Модель Алессандра Амброcіо приголомшила стильним вбранням в Каннах
Одна з найвідоміших "ангелів" Victoria's Secret Алессандра Амброcіо відзначилась розкішним виходом на червону доріжку в Каннах. Поява моделі в елегантній сукні привернула увагу всіх світових ЗМІ.
Алессандра Амброcіо вирішила не наслідувати приклад зірок, які демонстрували на червоній доріжці "голі" сукні, а надати перевагу стриманому та елегантному платтю. Модель зупинила свій вибір на брендовому вбранні з колекції Zuhair Murad. Сукня була розшита бісером, що додало вишуканості образу.
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До елегантного вбрання манекенниця підібрала розкішні прикраси зі смарагдом. Зібране волосся та ідеальний макіяж завершили приголомшливий "лук" Алессандри Амброcіо.
Відомо, що у розкішному вбранні зірка відвідала прем'єру кінострічки "Чорний клановець", яку зняв Спайк Лі. Фільм розповідає напружену історію афроамериканського поліцейського з Колорадо – Рона Сталворта. Чоловік приєднується до "Ку-клукс-клану" в 1979 році і настільки завойовує їхню довіру, що може очолити одне з відділень кривавого угрупування.
Мабуть, непросто історія кінострічки повпливала на вибір темної сукні моделі.