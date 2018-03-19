Модель Аліна Байкова показала струнку фігуру під час відпочинку: фото
839
Українська модель Аліна Байкова взяла тайм-аут після активної роботи під час Тижня моди в Італії. Дівчина відправилася на морське узбережжі ніжитися під сонцем.
На відпочинку Аліна не лише засмагала та ласувала екзотичними фруктами, а ще підкорила водний скутер, на якому і попозувала в купальнику.
Знімками Байкова вже встигла похизуватися у мережі.
Читайте також: Американські моделі купались топлес в океані: пікантні фото
Аліна Байкова повигиналася на водяному скутері
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі