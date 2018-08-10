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ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27 ЗЕМЛЕТРУС В ІНДОНЕЗІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Модель Алла Костромічова похвалилася стрункими ногами у бікіні: фото

597 Читать новость на русском
Алла Костромічова
Алла Костромічова / Фото з Іnstagram

Українська модель та телеведуча Алла Костромічова продемонструвала струнку фігуру, яка є результатом регулярних тренувань та правильного харчування.

Алла виклала фото в Instagram, на якому позує в бікіні, показуючи підтягнуте тіло.

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Новий знімок моделі в купальнику викликав безліч коментарів із захопленням стрункою фігурою.

Також Алла показала кілька літніх образів з морської подорожі. 

 

Хто така Алла Костромічева? Українська модель, яка відкривала покази найкращих брендів, серед яких Givenchy, Louis Vuitton, Alexander McQueen, Christian Dior, Armani, Saint Laurent.

Зараз Алла присвячує увесь час власному модельному агентству, а також є ведучою популярного реаліті-шоу "Топ-модель по-українськи".

Теги: LifeStyle Новини України Мода
Джерело: 24 Канал
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