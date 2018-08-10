Модель Алла Костромічова похвалилася стрункими ногами у бікіні: фото

Українська модель та телеведуча Алла Костромічова продемонструвала струнку фігуру, яка є результатом регулярних тренувань та правильного харчування.

Алла виклала фото в Instagram, на якому позує в бікіні, показуючи підтягнуте тіло.

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Допис, поширений Alla Kostromichova (@alla) 10 Сер 2018 р. о 2:35 PDT

Новий знімок моделі в купальнику викликав безліч коментарів із захопленням стрункою фігурою.

Також Алла показала кілька літніх образів з морської подорожі.

Допис, поширений Alla Kostromichova (@alla) 7 Сер 2018 р. о 10:56 PDT

Допис, поширений Alla Kostromichova (@alla) 6 Сер 2018 р. о 4:03 PDT

Допис, поширений Alla Kostromichova (@alla) 5 Сер 2018 р. о 10:47 PDT

Хто така Алла Костромічева? Українська модель, яка відкривала покази найкращих брендів, серед яких Givenchy, Louis Vuitton, Alexander McQueen, Christian Dior, Armani, Saint Laurent.



Зараз Алла присвячує увесь час власному модельному агентству, а також є ведучою популярного реаліті-шоу "Топ-модель по-українськи".