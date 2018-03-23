Модель Алла Костромічова у купальнику натерлася снігом: відео
Відома українська модель і телеведуча Алла Костромічова показала, як загартовує свій організм. Модель вийшла на вулицю в одному купальнику і обтерла снігом тіло.
Веселе відео Алла виклала у своєму Instagram.
"Тільки традиційний спосіб, тільки хардкор", – підписала ролик Костромічова.
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Модель нещодавно повернулась з відопочинку і одразу приступила до роботи – зйомок нового сезону проекту "Топ модель по-українськи".
Джерело: 24 Канал
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