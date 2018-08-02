Модель Барбара Палвін оголила груди в рекламі купальників Sports Illustrated

24-річна угорська модель Барбара Палвін взяла участь в рекламній зйомці бренду купальників Sports Illustrated, де продемонструвала не лише відмінну струнку фігуру, а й пікантні частини тіла.

Нові відеоролики з’явились на Instagram-сторінці торгової марки. На одному з перших відео дівчина позує лише в одних джинсових шортах, пікантно прикриваючи рукою свої груди. Зірка також приміряла стильні аксесуари, які блистіли під променями сонця.

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Допис, поширений Sports Illustrated Swimsuit (@si_swimsuit) 30 Лип 2018 р. о 10:46 PDT

Для іншого ролику Барбара одягнула сексуальний роздільний купальник червоного кольору. Роздзинкою пляжного образу став бюстгальтер-топ, який ледь прикривав груди і мав довгі рукави. Дівчина не соромилась відверто позувати біля океану і сама зізналась, що це тепер її улюблений купальник.